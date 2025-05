¿Kike Jav e Ismael Sánchez se odian? Le cantaron las verdades al ‘Cuy’

El conflicto entre Ismael Sánchez y Kike Jav parece haber llegado a una tregua este martes 27 de mayo. Ambos protagonizaron una charla, con supuesto consumo de bebidas alcohólicas, en Kick donde se marcaron múltiples detalles de su relación entre influencer.

“Al principio no estaban, al medio no estaban y ahora ya no quiero que estén. Los únicos que quiero que estén son mi comunidad y punto. Tú tienes tu forma de hacer dinero, que no me gusta, pero es válida“, comentó Ismael mientras compartía una charla con el Cuy.

A la conversación se unió el creador de contenido Pejelagarto quien no dudó en tocar el tema de la “lealtad”.

“La única gente que está a tu lado es porque te ven como una máquina de hacer plata. Quédate sin plata y te quedas sin amigos”, le resaltó a Kike mientras conversaban de sus conflictos con el trabajo en el pasado.

Reveló cómo construyó su imagen

“La mayoría de los problemas de los influencers, es que no saben hacer las cosas formalmente. Contraté una gerente general que le pago 3 mil dólares mensuales. Contraté una gerente comercial, gerente de producción, quienes me ayudan que se de esta huevada”, acotaron.

En un mensaje publicado este miércoles 28 de mayo, Ismael acotó que apagadas las cámaras se dieron las manos. “Solo disfruten. A seguirle dando hasta que diosito nos permita”, resaltó.