Influencer ecuatoriano no aceptó a modelos de Onlyfans en su reality

El creador de contenido Ismael Sánchez lanzó la convocatoria a un reality, el evento como tal tuvo una importante acogida pero no todos corrieron la suerte de ser escogidos. Las modelos de Onlyfans Catrina y Andrea acudieron a buscar una plaza pero se les habría impedido su ingreso.

Ambas subieron un contenido donde alejan una supuesta discriminación por ser parte de la “página azul”. No obstante, en plataformas digitales el joven que ha tenido un aumento meteorito en Kick apuntó por dar declaraciones.

No se refirió al evento como tal pero acotó que este tipo de acciones le permitió ver quien lo apoya de verdad y no solo quieren aprovechar su buen momento para ganar pantalla.

Detalles del reality

Este reality show está inspirado en el Juego del Calamar pero basándose en los Juegos tradicionales de la cultura ecuatoriana, sin nada sexualizado. Darle las gracias a las personas que están aquí pero de verdad.

“Quiero pedir disculpas porque no pude interactuar con todos como me hubiese gustado. Durante este proceso me quedó muy claro quien está conmigo por el sueño, no por novelería. Parte del casting fue revelar realidades”, agregó en su cuenta de IG.

“Esto no se trató de exhibirse, mucho menos de buscar cámaras. Se trato de ver hasta dónde están dispuestos para ser parte de algo real. Mostraron respeto, compromiso y autenticidad”, añadió.

Respecto al inicio del reality y más características, aún es un misterio. Solo se sabe que será transmitido por la plataforma kick