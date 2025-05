Green Day y Linkin Park hacen el ‘feo’ a Ecuador en su gira Latinoamericana

Linkin Park y Green Day anunciaron sus giras mundiales para el 2025 con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Menos Ecuador.

PUBLICIDAD

Green Day estará el 24 de agosto en Bogotá, Colombia y Linkin Park el próximo 25 de octubre en la misma ciudad.

Sin embargo, Ecuador brilló por su ausencia. Esta omisión ha generado frustración entre miles de fans ecuatorianos, quienes se preguntan por qué el país sigue sin figurar en el mapa de conciertos internacionales de alto calibre.

Según declaraciones recogidas por medios especializados como Billboard Latin y Pollstar, los artistas y promotores priorizan plazas con mayor retorno económico y logística probada.

En el caso de Ecuador, la falta de estadios certificados para aforos superiores a 25.000 personas y la escasa frecuencia de shows internacionales han sido citadas como limitantes frecuentes.

Los promotores musicales coinciden en varias razones: falta de infraestructura, baja demanda proyectada frente a los costos logísticos, y la competencia directa de ciudades como Bogotá o Lima, que cuentan con recintos consolidados para eventos masivos y un historial exitoso en recepción de artistas globales.

La ruta del fan: rock, millas y sacrificios

Para quienes sueñan con ver en vivo a bandas como Green Day o Linkin Park, las opciones no son locales, sino transfronterizas. Muchos ya planifican viajes a Colombia o Perú, en una especie de “turismo musical” cada vez más común en la región.

PUBLICIDAD

Fernando, de 37 años, vive en Quito y es fan de Linkin Park desde la adolescencia.

En octubre viajará con dos amigos a Bogotá. “Las entradas nos costaron $110, el vuelo está en $280 ida y vuelta, y el hotel por dos noches sale en $130. Es una locura, pero es un sueño de vida”, relata con brillo en los ojos. “He esperado más de diez años por este momento. Me imagino el instante en que empiece a sonar ‘In the End’ y no podré contener las lágrimas. Será como cerrar un capítulo pendiente de mi adolescencia”, añade con emoción. cuenta.

Este tipo de experiencias no solo implican un gasto considerable, sino también una logística precisa: permisos en el trabajo, gestión de pasaportes, itinerarios coordinados. Todo por vivir unas pocas horas de catarsis musical, donde el esfuerzo parece valer cada centavo.

Una deuda pendiente con los fans ecuatorianos

La exclusión recurrente de Ecuador en las giras internacionales deja una sensación amarga. “No es solo música. Es identidad, es comunidad, es un sueño compartido que se nos niega”, dice Fernando quien también es fan de Green Day desde el colegio.

Muchos de estos fans se organizan en clubes, hacen covers, celebran aniversarios de discos y mantienen viva la cultura rock en el país.

Por ejemplo, el club de fans oficial de Green Day en Ecuador celebró recientemente los 30 años del álbum Dookie con un festival local en Guayaquil, mientras que seguidores de Linkin Park organizaron un concierto tributo en Quito con bandas locales.

Sin embargo, sus voces no parecen ser suficientes para convencer a la industria de espectáculos de que Ecuador también merece un lugar en la ruta.

En redes sociales se multiplican los mensajes pidiendo a las bandas que incluyan a Quito o Guayaquil. Algunas agencias han empezado a ofrecer paquetes turísticos temáticos para este tipo de conciertos, lo que revela un nicho en crecimiento que podría ser atendido si existiera voluntad e inversión local.

La esperanza no muere

El fan ecuatoriano no se rinde. Sigue cantando en las calles, organizando eventos tributo, viajando cuando puede y, sobre todo, esperando. Porque el verdadero fanático no solo escucha: también resiste, cruza fronteras y sueña con que, algún día, su banda favorita tocará en su ciudad.