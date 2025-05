Michela Pincay se despide de su hermana con emotivas palabras y video

La presentadora de “De Casa en Casa”, Michela Pincay, ha compartido un mensaje conmovedor con sus seguidores, reflejando los difíciles momentos que atraviesa debido a la pronta partida de su hermana, Iesmín, tras luchar contra el cáncer.

A través de una reciente publicación en su cuenta de Instagram, este jueves 8 de mayo 2025, Pincay abrió su corazón, luego haberse tomando un tiempo para procesar esta dura noticia.

“Gracias hermana por todo lo que dejas en mi, gracias por cuidarme de esa manera, eres tú quien me ha enseñado cómo debo ser amada y también eres tú quien me ha enseñado a amar bien... No sé cómo despedirme de ti por eso nunca lo haré, te vas a quedar conmigo hasta que algún día pueda abrazarte y besarte de nuevo.. nos faltaron miles de cosas pero agradezco todo lo que sí tuvimos, sobre todo esos momentos simples en donde solo estábamos acostadas una al lado de la otra”, escribió la presentadora adjuntando un video de los momentos compartidos.

Iesmín Pincay luchó contra un agresivo cáncer de mama:

La noticia ha conmovido a la opinión pública y a los seguidores de la familia Pincay, quienes habían estado siguiendo de cerca la evolución de la salud de Iesmín a través de las redes sociales.

Iesmín Pincay no era una figura pública, pero su historia de lucha contra la enfermedad la convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Fue diagnosticada con cáncer de mama a los 23 años, en 2010.

A pesar de someterse a cirugías y quimioterapias, y lograr superar esta primera etapa, la enfermedad reapareció a lo largo de los años, y este 2025 un nuevo tumor apareció afectando su columna vertebral, sacro, cadera, pelvis y ganglios linfáticos, según comentó Michela en el pasado a través de sus redes sociales.