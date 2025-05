Casa de la Música presenta Star Wars Concierto Inmersivo

La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan STAR WARS CONCIERTO INMERSIVO, una increíble experiencia en la que el público se transportará al universo intergaláctico de una de las sagas más queridas de todos los tiempos a través de la música y del video mapping.

El concierto estará bajo la batuta del Maestro Luis Alberto Castro y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador será la encargada de interpretar extractos de la banda sonora de las películas La amenaza fantasma, Una nueva esperanza, El imperio contraataca, El retorno del Jedi y El despertar de la fuerza, compuestas por el maestro John Williams; ganador de cinco premios Óscar.

Con este concierto la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional se unen a las celebraciones del Día de Star Wars (May the 4th Be With You), que rinde homenaje al fenómeno cultural global que ha inspirado a generaciones enteras con su épica narrativa, inolvidables personajes e imaginativo universo. Su mensaje de esperanza, valentía y amistad ha resonado en todo el mundo, convirtiéndola en una de las franquicias más aclamadas.

El público, además, podrá disfrutar en el hall principal de la Casa de la Música de la exhibición de personajes a tamaño real y piezas de colección del Museo de las Galaxias.

Esta fantástica experiencia se llevará a cabo el jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de mayo a las 20h00 en la Casa de la Música, las entradas ya están disponibles en la plataforma de venta en línea boletos.casadelamusica.ec. El valor de la entrada es de $30. Aplica descuento para personas de la tercera edad, menores de edad, y personas con discapacidad.