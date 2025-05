No solo es Bad Bunny, los artistas que han rechazado venir a presentarse a Ecuador

(Photo by Mauricio Santana/Getty Images)

Dua Lipa no vendrá a Ecuador dentro de su gira 2025.

Desde 2023, varios artistas internacionales han omitido a Ecuador en sus itinerarios de conciertos, a pesar de incluir múltiples países de América Latina.

Artistas que han excluido a Ecuador de sus giras

A continuación, algunos de los artistas que no han incluido a Ecuador en sus recientes giras:

Bad Bunny: Su gira “Debí tirar más fotos” en 2025 incluye países de América y Europa, pero no contempla a Ecuador.

Shakira: La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” abarca países como Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México, pero excluye a Ecuador.

Taylor Swift: Su “The Eras Tour” llegó a Argentina, pero no incluyó a Ecuador.

Coldplay: La banda británica ha realizado conciertos en varios países latinoamericanos, pero no en Ecuador.

Madonna: En sus giras recientes, la “Reina del Pop” ha pasado por América Latina sin presentarse en Ecuador.

Rosalía: La artista española ha realizado conciertos en países vecinos, pero no ha incluido a Ecuador en su agenda.

Aitana: La cantante española tenía programado un concierto en Quito en noviembre de 2023, pero fue cancelado por problemas logísticos.

System of a Down, Lenny Kravitz y Dua Lipa también se unen a este listado de artistas que no han incluido a nuestro país.

Conciertos confirmados en Ecuador para 2025

A pesar de estas ausencias, Ecuador contará con la presencia de varios artistas internacionales en 2025:

Quevedo: El artista español actuará en Quito el 8 de junio.

Fabulosos Cadillacs: La banda argentina se presentará en Guayaquil y Quito el 19 y 20 de junio, respectivamente.

Enrique Bunbury: El músico español ofrecerá un concierto en Quito el 2 de julio.

Chayanne: El cantante puertorriqueño se presentará en Quito y Guayaquil el 10 y 12 de julio, respectivamente.

Duki: El rapero argentino actuará en Quito y Guayaquil el 28 y 30 de agosto, respectivamente.

Pedro Capó: El cantante puertorriqueño se presentará en Quito el 28 de agosto.

Conclusión

La exclusión de Ecuador en las giras de varios artistas internacionales desde 2023 ha sido notable, atribuyéndose a factores logísticos y económicos. Sin embargo, el país continúa siendo un destino para otros artistas, y los fans esperan que en el futuro más estrellas incluyan a Ecuador en sus itinerarios.