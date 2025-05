Leidy Álvarez, ‘la chonera bonita’, sobre supuesto video íntimo: “No soy yo, unos han sido editados”

Durante los últimos días, un video íntimo que supuestamente mostraba a Leidy Álvarez, más conocida en redes sociales como ‘La Chonera Bonita’, se hizo viral en plataformas digitales. Aunque la joven manabita inicialmente se mantuvo en silencio, los comentarios en sus publicaciones no tardaron en referirse al polémico contenido.

Finalmente, Álvarez decidió aclarar públicamente la situación a través de sus redes sociales, desmintiendo cualquier vínculo con el video y haciendo un llamado a la responsabilidad colectiva.

Leidy Álvarez, ‘la chonera bonita’

“Quiero aclararles que los videos inapropiados que están circulando en redes no soy yo. Algunos han sido editados y otros me vinculan solo por el color del cabello. Los primeros videos fueron denunciados por mis padres el 24 de julio de 2024 ante la Fiscalía, pero como siempre, la justicia deja mucho que desear en nuestro país”, explicó la influencer.

Álvarez enfatizó que el daño emocional y psicológico que provocan este tipo de difamaciones puede afectar profundamente a cualquier persona, sin importar su visibilidad pública.

“Hoy soy yo, mañana puede ser tú, tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu nieta, tu mamá. Tengan conciencia del daño emocional y mental que causan”, expresó con firmeza.

La joven también exhortó a la comunidad digital a no reproducir, compartir ni juzgar este tipo de contenidos.

“Cuando veas algo inmoral en redes sociales de alguien: NO OPINES, NO COMPARTAS Y NO JUZGUES”, pidió contundentemente.

Finalmente, agradeció a quienes han mostrado empatía y apoyo, destacando la importancia de la solidaridad frente al acoso digital.