WhatsApp tiene una papelera con todos los archivos y chats que ha eliminado y así puedes acceder

Cambiar de teléfono no significa perder tus conversaciones de WhatsApp. La aplicación de mensajería más popular del mundo ofrece varias formas de respaldar y restaurar mensajes, dependiendo del sistema operativo que utilices y de si activaste las copias de seguridad.

PUBLICIDAD

La forma más sencilla de recuperar tus chats es mediante una copia en la nube. En dispositivos Android, estas se almacenan en Google Drive, y en iPhones, en iCloud. Para verificar si tienes una copia, debes ir a Ajustes > Chats > Copia de seguridad dentro de WhatsApp en tu celular anterior. Allí verás la fecha del último respaldo.

Si ya configuraste WhatsApp en tu nuevo dispositivo sin restaurar la copia, todavía puedes solucionarlo. Solo necesitas desinstalar la app, volver a instalarla desde la tienda oficial, ingresar tu número y aceptar la restauración cuando se te indique. Es importante que uses el mismo número y cuenta de Google o Apple ID vinculada a la copia.

Para quienes no tienen copia en la nube pero aún tienen acceso al celular antiguo (solo Android), existe una opción más técnica: restaurar desde una copia local. Este proceso implica transferir archivos desde la carpeta WhatsApp/Databases del dispositivo antiguo al nuevo y luego reinstalar la app.

En el peor de los casos, si no activaste ninguna opción de respaldo y ya iniciaste sesión en un nuevo celular, no será posible recuperar los chats. WhatsApp no guarda mensajes en sus servidores, por lo que la responsabilidad del respaldo recae en el usuario.