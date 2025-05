El hombre con más tatuajes en Brasil ha optado por quitárselos y el cambio es sorprendente

Durante mucho tiempo, Leandro de Souza ostentó el reconocimiento de ser el “hombre más tatuado” de Brasil, sin embargo, su vida ha dado un giro radical. Actualmente, con 35 años, reside en Bagé, cerca de la frontera con Uruguay, y en su momento logró cubrir el 95% de su cuerpo con tatuajes.

Desde su adolescencia, De Souza empezó a tatuarse hasta acumular alrededor de 170 tatuajes por todo su cuerpo, también adoptó un estilo de vida enfocado en la rebeldía.

Transformación dolorosa

En 2023, el individuo con tatuajes deseó adoptar un enfoque más espiritual después de haberse sumergido en el ámbito de las drogas, combinando distintos estupefacientes como la cocaína, éxtasis, LSD y alcohol.

De Souza se volvió hacia el evangelismo, según reportó el medio local O’Globo, declarando: “Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo”.

Tras reflexionar sobre su vida, tomó la determinación de borrar todos los tatuajes de su piel. Este fue un proceso muy doloroso.

“Duele mucho”

Utilizando la tecnología láser, el hombre brasileño ha estado progresivamente eliminando sus tatuajes: “Duele mucho, por más que me pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado”, dijo refiriéndose a las sesiones de láser.

Aunque el proceso fue doloroso, no se siente arrepentido ya que, como dijo al Daily Mail, “los resultados han sido satisfactorios”.

“No aguantaba más la existencia que llevaba”, expresó Leandro acerca de su situación. “Lo primordial en cualquier ámbito de la vida es reconocer que no puedes afrontarlo en solitario, que eres un adicto, que eres un drogadicto”.

La repercusión de su cambio lo ha motivado a compartir cada aspecto con sus 450.000 seguidores en Instagram.