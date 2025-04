Viajó a Japón por amor, pero terminó presa por llevar droga en una maleta

Donna Nelson, una mujer australiana de 58 años se encuentra en una prisión japonesa por tráfico de drogas luego de ser víctima de una estafa romántica en línea.

La mujer fue condenada a seis años de cárcel por ingresar 2 kilos metanfetaminas ocultos bajo un falso fondo de su maleta a Tokio en enero de 2023. Sin embargo, ella señala que fue víctima de una estafa.

su equipo legal indicó que apelará la sentencia y que los dos años que ya ha estado en prisión contarán como parte de su condena total.

Donna alegó que no sabía que en la maleta había droga, la cual dijo que le fue entregada por un hombre con quien mantenía una relación virtual desde 2020 y con quien planeaba casarse.

La maleta donde se llevó la droga fue puesta en evidencia (AP)

Nelson afirmó que había recibido instrucciones de llevar la maleta a Japón y entregársela al hombre que creía era su pareja en línea.

Ese hombre, al que Nelson identificó solo como “Kelly”, le había dicho que era un empresario nigeriano del mundo de la moda.

Según se informa, él pagó el vuelo de Nelson a Japón, pero no se presentó en el aeropuerto de Narita.

Ambos intercambiaron numerosos mensajes de texto y mantuvieron varias videollamadas durante su “romance” en línea.

La fiscalía presentó pruebas ante el tribunal del distrito de Chiba. Reconocieron que el caso estaba vinculado a una estafa romántica en línea, pero insistieron en que Nelson sabía lo que contenía la maleta al salir de Laos.

Cuando llegó a Japón, Nelson no declaró que la maleta pertenecía a otra persona y escribió en su formulario de ingreso que estaba en el país por negocios.

“Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué no dijo la verdad? ¿Por qué no le dijo a la aduana que venía a ver a su prometido?”, cuestionó el fiscal Ogata ante la corte, según reportó la ABC.

Los familiares de Nelson, algunos de los cuales asistieron al juicio, dijeron sentirse decepcionados y devastados por el veredicto.

Aseguran que fue “engañada” y la describen como víctima de un crimen, no como una criminal.

“Nunca dejaremos de luchar por nuestra mamá”, dijo la familia en un comunicado. “Y seguiremos luchando hasta que podamos traerla de regreso a casa.”

Sus hijas han defendido su inocencia repetidamente y estuvieron presentes en el tribunal de distrito de Chiba, al este de Tokio, durante el juicio.

Una de sus hijas, Kristal Hilaire, declaró ante la corte que su madre era “una buena persona” durante una audiencia el mes pasado —la primera vez que Hilaire y su hermana la veían desde su arresto, hace casi dos años.

“Ella pensó que venía a Japón por su historia de amor”, dijo Hilaire. “No tenía ninguna otra intención. Y eso es lo que todos necesitan saber y escuchar esta semana en la corte.”

La abogada de Nelson, Rie Nishida, argumentó que la limitada capacidad de los funcionarios de aduana de Narita para hablar inglés pudo haber provocado malas traducciones y generado la acusación de que Nelson sabía que llevaba una sustancia ilegal.

Nelson asistió a la corte escoltada por guardias uniformados, quienes le quitaron las esposas y una cuerda de la cintura antes de que tomara asiento.