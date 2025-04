Cruce de palabras entre Alejandra Jaramillo y Luis Alfonso Borrego: “Falso feminismo”

Los panelistas del programa ‘Siéntese quien pueda’, Alejandra Jaramillo y Luis Alfonso Borrego protagonizaron un caluroso debate en el reciente programa donde se hablaba sobre el caso de Pablo Montero. El cantante enfrenta una acusación de agresión física por parte de Elda María.

La influencer ha señalado al cantante de haberla golpeado después de que supuestamente se negó a tener relaciones sexuales con él y una tercera persona. Según ella, él fue insistente, por lo que ella amenazó con grabarlo. Fue entonces cuando él intentó arrebatarle el celular y terminó lastimándole la mano, incluso le habría sacado sangre.

“En el momento que comienzo a grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano; me sacó sangre”, contó Elda María.

Discusión entre ‘La Caramelo’ y Lucho

En medio de la presentación de esta noticia, comenzó el debate entre los panelistas. Lucho, por su lado, defendió un poco a Pablo Montero al mencionar que si él le pidió a Elda María tener relaciones sexuales con una tercera persona, es porque “en algún momento hay ese grado de confianza”.

A estas declaraciones, Jaramillo quedó en shock. Su expresión lo dijo todo. Incluso estaba indignada. Por tanto se levantó y expresó que estaba en “total desacuerdo con las palabras de Lucho”.

Ella indicó que como madre de un adolescente varón, respetará las decisiones que él decida tomar en lo que respeta a su vida sexual. Aunque sí le pedirá que sea respetuoso con las mujeres.

“Si una mujer dice que no, así ya esté en la cama con la persona que ella haya elegido; no es no. No tiene nada que ver que la chica haya estado coqueteando. Si no quiere acceder a un trío (...) él no tiene derecho a levantarle la mano”, mencionó Alejandra.

“Falso feminismo”

Lucho interpretó esas palabras como que Jaramillo culpaba a Pablo. “Esa postura, ese falso feminismo. Estas culpabilizándolo”, dijo Lucho.

