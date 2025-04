Anthonny Swagg estalla contra la gente de TV: “Están dañando el negocio de los creadores de contenido”

Anthonny Swagg no está de acuerdo con los nuevos precios que están ofreciendo las marcas para la creación de contenido en redes sociales. En un post alzó su voz y dijo que “están dañando el negocio de lo creadores”.

PUBLICIDAD

En la cuenta de Instagram del finalista de MasterChef Celebrity compartió las métricas que él alcanza en sus redes sociales y que ha sido con mucho esfuerzo y trabajo.

“Normalmente eso es lo que tengo a tope en vista de historias, sí, caso un millón”, indica. Además, escribió que comparte esto porque le están escribiendo marcas para trabajar y no están de acuerdo con el precio.

“Fulano de TV me cobra menos de la mitad; entonces yo les digo, les has pedido el alcance, estadísticas, enganche y me dice sí, el o ella tienen 3 millones de seguidores y sus historias llegan a 40 mil vistas y yo le dije, exacto, por eso te cobran esa cantidad”, expresó en su post.

Anthony Swagg estalla contra la gente de TV: “Están dañando el negocio de los creadores de contenido” (Captura)

Anthonny Swagg pide que la gente de la tele no dañe el negocio de los creadores de contenido.

Ante eso, Swagg dijo que la gente de la televisión se queja que se les da espacio a los influencers; “incluso dicen que hay que gente que estudia para eso, pero entonces ustedes también hagan un curso de marketing o de cómo hacerse virales”, expresó porque “están dañando el negocio de los creadores de redes”.

Anthonny Swagg, Nikki Mackliff, Jalál DuBois. (@irenegonzalez_oficial)

Ante eso, el guayaquileño argumentó que el mercado está dañado porque los personajes de la TV están cobrando precios ‘absurdamente’ bajos.

“A nosotros nos ha costado muchos años y tenemos tiempo en esto y también que nos reconozcan, para que ustedes lo arruinen porque solo les regalan un jabón y $50″, arremetió indicando que si quieren su espacio, entonces que respeten el de ellos.

PUBLICIDAD

Y al final, Anthonny Swagg pidió respeto por los videos que realizan porque cuestan tiempo y trabajo.