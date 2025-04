The Last Of Us 2: ¿Qué pasará ahora que Joel (Pedro Pascal) fue asesinado?

Joel, The Last Of Us

La segunda temporada de The Last of Us, emitida por HBO Max, se adentra en uno de los momentos más impactantes y polémicos del videojuego original: la muerte de Joel Miller, personaje interpretado por Pedro Pascal.

Este hecho clave, que ocurre al inicio de The Last of Us Parte II (lanzado por Naughty Dog en 2020), marca el rumbo emocional y narrativo de toda la historia, abriendo la puerta a una exploración más profunda de la venganza, el trauma y la redención.

¿Qué pasa después de la muerte de Joel?

En el videojuego, tras la brutal muerte de Joel a manos de Abby —una exluciérnaga que busca venganza por lo ocurrido al final del primer juego— Ellie emprende un viaje lleno de dolor y decisiones moralmente complejas.

La narrativa salta entre dos líneas temporales y presenta a Abby como una segunda protagonista, obligando al jugador (y ahora al espectador) a cuestionar su percepción del bien y el mal.

¿Cuántas temporadas restan de The Last Of Us?

Según declaraciones recientes de Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de la serie, los eventos posteriores a la muerte de Joel se desarrollarán a lo largo de dos temporadas.

La segunda parte de esta entrega adaptará el conflicto interno de Ellie, su vínculo con Dina, y las secuelas emocionales de su decisión de perseguir a Abby hasta el final. Mazin ha señalado que la serie buscará mantener la esencia emocional del juego, pero explorará nuevas perspectivas narrativas que no se vieron en la versión original.

¿Qué podemos esperar de los próximos episodios?

Además de la evolución de Ellie, interpretada por Bella Ramsey, veremos nuevos personajes clave como Lev, Yara y Jesse, así como el desarrollo de la relación entre Ellie y Dina, lo que añade capas de representación LGBTQ+ a la trama.

¿Qué pasa en el videojuego?

El final de The Last of Us Parte II fue ampliamente debatido: Ellie decide perdonar a Abby en el último momento, en una escena cargada de simbolismo sobre el perdón y la redención. Aunque algunos jugadores criticaron la dirección narrativa, la mayoría reconoció el riesgo artístico y la complejidad emocional de su desenlace.