A lo único que le dice NO Lily Phillips, la confesión de la modelo de OnlyFans

La creadora de contenido para OnlyFans, Lily Phillips, se volvió trascendental por grabar un video donde mantiene relaciones con 100 hombres en un solo día. Ella acotó que solo un aspecto se niega en un aspecto íntimo.

No besaría

Lily indicó que “besar está muy infravalorado y no besaré a nadie en el set”, agregó que “No, no, diré antes ‘No besar’. Puedes enfermarte gravemente… no creo que sea saludable besar a tanta gente”.

“Lo que no disfruto es hablar con todo el mundo, las charlas, tener las mismas conversaciones es agotador” agregó que sólo les dice “pasa y déjame co**** ¿sabes a qué me refiero?”

Conocimiento sobre la pornografía

La actriz que logró acostarse con 100 hombres en un periodo de 24 horas, reveló recientemente en una entrevista para la BBC que descubrió la pornografía a los 11 años.

“Honestamente probablemente vi porno por primera vez cuando tenía 11”, ella dijo que “siempre supe sobre eso, siempre pensé que era algo muy normal que ver”.

¿Es un problema?

“Personalmente no creo que la pornografía sea una cosa mala con moderación, creo que el problema es cuando los adultos jóvenes tienen mucho acceso a este, ahí es cuando puede convertirse en un problema”.