El fantasma de Carlota es “identificado” en Palacio de Gobierno en México, según gobernador

El gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo, invitó a un tour paranormal para indicar que no se esconde nada en el Palacio de Gobierno de esta localidad mexicana.

Palabras del Gobernador de Potosí

“Queremos que la gente vea con sus propios ojos, no tenemos nada que ocultar, pero tampoco hay una explicación lógica hasta el momento”, afirmó.

En la última semana se viralizó las imágenes de una mujer desnuda en las instalaciones de este lugar, dando pie a múltiples teorías que van desde el mal uso de esta infraestructura hasta un fenómeno fuera de lo convencional.

“No hay ninguna prueba de que alguien estuviera ahí, no hay huellas, no hay grabaciones adicionales, por eso no descartamos que se trate de algo que va más allá de lo común”, comentó.

Revisaron las cámaras de seguridad

“Esa sala estaba vacía, no había nadie asignado ahí. Además, revisamos las cámaras de seguridad y no hay nada registrado en ese momento”, explicó el gobernador.

El video fue captado mientras profesores cumplían con una jornada de manifestaciones por el incumplimiento de prestaciones laborales; se les adeudan meses de pago.

El fantasma de Carlota

García Cardona incluso afirmó que podría tratarse del ‘fantasma de Benito Juárez o el de Carlota de Bélgica’, ex emperatriz de México durante el reinado de Maximiliano de Hasburgo.

Las declaraciones del político terminaron por ser atacadas en redes sociales, donde acotaron la falta de valentía de José Gallardo para admitir que una fémina desnuda estaba en el Palacio de Gobierno.