La experiencia que sintió Katy Perry en su primer viaje espacial

La cantante y modelo Katy Perry, junto a cinco mujeres, regresaron con éxito de un vuelo espacial de 11 minutos de duración que fue la primera misión tripulada únicamente por mujeres.

¿Cómo fue el viaje de Katy Perry?

El cohete reutilizable New Shepard despegó de Texas hacia las 8:30 de la mañana (hora local). Ya en el epacio, la estrella del pop se inclinó por cantar ‘What a Wonderful World’. Fue ahí que sus acompañantes optaron por soltarse los cinturones y experimentas la gravedad cero de forma breve.

Tras aterrizar, Perry afirmó que se sentía “superconectada con la vida” y describió la experiencia como una “rendición a lo desconocido”.

¿Por qué cantó ‘What a Wonderful World’?

“Ya he interpretado esa canción. Obviamente, mi yo superior está al mando. No tenía ni idea de que algún día decidiría cantar un poco de eso en el espacio. No se trata de mí. No se trata de cantar mis canciones. Se trata de una energía colectiva y de crear espacio para las mujeres del futuro. Se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y de apreciarlo. Todo esto es por el bien de la Tierra”, explicó Katy Perry.

La misión NS-31 supone un paso significativo para la naciente industria del turismo aeroespacial.

Se considera un vuelo espacial porque traspasó la línea Karma, que está a 100 kilómetros de la superficie terrestre, y que es el límite internacionalmente reconocido entre la Tierra y el espacio.