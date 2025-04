El ‘Lazito’ al desnudo: Leonardo Quezada revela por qué es “el más odiado” y “amado” de la farándula

En el vibrante y a menudo polémico mundo de la farándula ecuatoriana, una figura destaca por su agudeza, su lengua filosa y su capacidad para generar titulares: el inconfundible “Lazito de la farándula”.

Detrás de este apodo pegadizo se encuentra Leonardo Quezada, un cronista, crítico y comunicador social que, en una entrevista sin filtros con Metro Ecuador abrió las puertas a su universo y desveló el misterio de por qué es, a partes iguales, amado y “odiado” dentro del show business.

Con una pasión palpable por el mundo del espectáculo que, según confiesa, lo acompaña desde su infancia consumiendo farándula internacional, Leonardo se define como un profesional entregado a su fuerte.

Aunque prefiere mantener su edad como un “enigma” más de su personaje mediático, su trayectoria en la televisión nacional ya roza la década, sumándose a experiencias previas en televisión, relaciones públicas y la crónica para un diario en su natal provincia de El Oro.

¿Son reales las historias de farándula que cuenta?

Si bien reconoce la importancia de apegarse a los principios periodísticos al momento de elaborar una nota, Leonardo admite con picardía que, en ocasiones, la funcionalidad al show y la búsqueda del entretenimiento prima.

“Tú sabes que igual yo soy funcional al show, hago entretenimiento y estoy como para que la gente se pueda divertir o ver algo más. O sea, yo no es que estoy aquí para enseñar o dar cátedra, ni nada por el estilo, nosotros estamos para entretener y en la Maicasa busca eso. A las 2 de la tarde la gente se conecta para saber qué pasó con las zucas y la carvajalcía con chichotrujillos y no, contamos historias”, explicó con su característico tono directo.

Ante la pregunta sobre la veracidad de las notas, fue enfático: “Son reales. Tal vez y los personajes nos inventen ciertas cosas, y caemos en su juego, pero igual nos genera (contenido) y mientras todo sirva es parte de este medio”. Una declaración que no dejará indiferente a nadie y que refleja la dinámica a menudo simbiótica entre los medios y las figuras del espectáculo.

El 'Lazito' de la farándula revela a Metro Ecuador por qué es el "más odiado" y, a la vez, "el más amado" del mundo del espectáculo.

“El día que deje de generar emociones en la gente me preocuparé”

Pero la pregunta clave llegó: ¿por qué genera amores y “odios” en las redes sociales? Leonardo no dudó en responder con una convicción que define su estilo: “Me gusta generar emociones. El día que deje de generar emociones en la gente me preocuparé. Yo no comparto con que tiene que ser tibio, no, para mí es blanco o oscuro. Lo tibio no existe, no funciona. No vale, no sirve. Así es”.

Esta polarización de opiniones parece ser una marca registrada del “Lazito”. Su franqueza, sus críticas a veces ácidas y su capacidad para tocar fibras sensibles en el mundo de la farándula lo convierten en una figura controversial pero, al mismo tiempo, tremendamente atractiva para una audiencia que busca opiniones sin edulcorar.

Finalmente, ante la pregunta sobre posibles “favoritismos” dentro de Los Hackers, programa de Tv del que es parte, Leonardo se mostró tajante: “No, para nada. Soy un humilde servidor y soy funcional”.

Una declaración que, viniendo de una figura tan influyente en el medio, seguramente generará aún más debate.

Así es “El Lazito de la farándula”, Leonardo Quezada al descubierto: un comunicador que no teme generar olas, consciente de su rol en el entretenimiento y dispuesto a seguir desatando pasiones, para bien o para mal, en el siempre fascinante universo del espectáculo ecuatoriano.