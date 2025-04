Alejandro Sanz perdió dos seres queridos en el Jet Set ¿Quiénes son?

El 10 de abril de 2025, Alejandro Sanz conmocionó a sus seguidores con un mensaje profundamente emotivo en su Instagram. El cantante reveló la trágica pérdida de dos personas cercanas a su círculo más íntimo: Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, quienes fallecieron en el derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre Eduardo, comadre Johanna, solo nombrarlos duele”, escribió Sanz, destacando el profundo lazo emocional que compartía con ellos, más allá de la familia biológica.

El mensaje de Alejandro Sanz conmueve a sus fans

El post de Sanz acompañó con fotos de momentos especiales: escapadas a la playa, días en el gimnasio y videollamadas llenas de risas.

“Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan, que gritan de rabia sin llegar a entender nada”, agregó el cantante, reflejando el dolor por la partida de sus amigos. Luego, prometió con una promesa desgarradora: “Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos los segundos son importantes. Os quiero”.

Este mensaje tocó profundamente a sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y solidaridad.

El devastador impacto del derrumbe en el Jet Set

Horas después, Alejandro Sanz volvió a sus historias de Instagram, compartiendo su devastación: “Mi corazón está lleno de incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, expresó, mostrando la magnitud de su dolor.

Dominican Republic Roof Collapse El cantante dominicano Juan Luis Guerra (izquierda) asiste al velorio de Rubby Pérez, el cantante de merengue que se presentaba en la discoteca Jet Set cuando se derrumbó el techo, matando a más de 200 personas. (Foto AP/Matias Delacroix) (Matias Delacroix/AP)

También aprovechó para enviar un mensaje solidario a República Dominicana: “Estoy con ustedes, fuertemente”, escribió, con el objetivo de brindar apoyo a todos los afectados por la tragedia.

El derrumbe del Jet Set no solo ha dejado a Sanz devastado, sino que también ha dejado a toda la comunidad en shock.

Una tragedia que golpea profundamente

Este trágico incidente en Santo Domingo no es un hecho aislado en República Dominicana, donde ya se han registrado otras tragedias similares, como el colapso de un edificio en La Vega en 2021.

Sin embargo, la pérdida de Eduardo y Johanna, quienes eran considerados parte de su familia elegida, ha dejado una marca indeleble en el corazón de Alejandro Sanz. Las fotos compartidas por el artista prueban que ellos eran su gente, su refugio emocional, y el dolor es evidente.

El mensaje de Alejandro Sanz sobre la importancia de cada segundo

El reciente suceso en el Jet Set ha cambiado la vida de Alejandro Sanz, quien siempre ha conectado con su audiencia a través de sus canciones, como “Amiga mía”. Sin embargo, en este abril, su mensaje va más allá de la música.

A través de su dolor y fortaleza, Sanz nos recuerda que cada segundo cuenta. Si eres seguidor del artista, ahora es el momento de mostrarle tu apoyo con unas palabras de aliento, ya que está atravesando un momento muy difícil.