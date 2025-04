Jombriel confiesa por qué cambió de look para su nuevo video musical

Jombriel se ha catapultado como uno de los máximos referentes del género urbano en Ecuador. A su temprana edad se perfila como un cantante que modifique el nombre de nuestro país en esta industria musical, lo cual también se ha sumado con un cambio en su outfit.

Con 21 años Jonathan Gabriel Cedeño Romero obtuvo un impacto internacional con el tema ‘Parte & Choque’, sumado al reciente éxito de ‘Vitamina’. Actualmente, comentó que está grabando su nuevo single y con ello probó un look más formal; “calle pero elegante”.

“La gente en TikTok me está comentando que me visto feo. Que se me ve más bacano vestirme así. De ahora en adelante hay que vestirse así”, señaló en un reciente clip de TikTok.

El joven esmeraldeño está grabando el tema XCELENCIA, el cual rápidamente se ha transformado en tendencia por su ritmo pegajoso y su característico baile.

¿Quién es Jombriel?

Fue en 2020 cuando comenzó a indagar en la música. Talento, disciplina y humildad son sus cartas de presentación, a sus apenas 17 años comenzó haciendo freestyle. Su sueño era ser futbolista, pero ahora la pasión por la música lo está llevando a nuevos horizontes artísticos.