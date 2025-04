Álex Vizuete no se retira de redes y lanzará canción: “No existe hate ni nada que me afecte”

El comediante y ahora cantante, Álex Vizuete, utilizó “la vieja confiable” para lanzar una canción. Primero dijo que se retiraba de redes sociales: "No puedo más, lo intenté, pero no puedo y no quiero. Debido a toda esta marea de odio y malos comentarios". Dos días después anunció el lanzamiento de su tema ‘Marea’. Una estrategia vieja que han aplicado algunos famosos para captar la atención de los usuarios.

Y le funcionó, porque los medios de comunicación dimos cobertura a su anuncio. De esa manera, Vizuete logró captar la atención del público y así promocionar su tema musical.

De hecho, el nombre de la canción estaría vinculado al término marea, ya que en su anuncio decía que no soporto más todo el odio y malos comentarios, Vizuete escribió esta palabra en mayúsculas dos veces.

“¿Por 24 horas subió la marea, no? Salió por todos lados la ‘noticia’ de que me retiraba de las redes. (...) Obviamente no existe ninguna marea de hate ni nada que afecte. Seguimos aquí más firmes que nunca", escribió el comediante.

Instagram Álex Vizuete

¿Quién es Álex Vizuete?

Álex Vizuete se ha ganado el cariño del público gracias a su talento para el humor y su carisma en pantalla. Aunque nació hace 32 años en Long Island, Estados Unidos, su corazón y crianza son netamente guayaquileños, ya que desde muy temprana edad se estableció en el sector de Sauces, al norte de la Perla del Pacífico. Esta conexión con su tierra adoptiva es algo que el propio actor siempre ha destacado.

La trayectoria televisiva de Vizuete despegó en el año 2017, marcando un punto de inflexión en su carrera. Fue en ese año cuando se unió al elenco de la exitosa serie “Cuatro Cuartos” del canal TC Televisión, donde dio vida al recordado personaje de Brayan Pincay. Este papel lo catapultó a la fama y le abrió las puertas a diversas producciones televisivas, proyectos digitales y destacadas obras de teatro.

Alex Vizuete

En estos proyectos, Vizuete ha tenido la oportunidad de compartir escenario con figuras importantes del entretenimiento ecuatoriano como Víctor Aráuz, David Reinoso y Catrina Tala, consolidando su posición como un actor versátil y con gran capacidad para la comedia.

En su vida personal, Álex Vizuete es padre de un niño de 8 años y actualmente espera con ilusión la llegada de su segunda hija, fruto de su actual compromiso. Además de su faceta actoral, recientemente demostró sus habilidades culinarias al ser uno de los finalistas del popular reality de gastronomía “MasterChef Celebrity 2”, dejando ver una faceta diferente de su talento.