“Lo encontraron porque se puso a cantar”: Quién es el cantante encontrado entre los escombros de una discoteca

El merenguero dominicano Rubby Pérez, quien se encontraba cantando cuando se derrumbó el techo de una discoteca en Santo Domingo, República Dominicana, la madrugada de este 8 de abril, fue rescatado con vida.

Al momento se han reportado 27 personas fallecidas. El hecho ocurrió durante el show de Rubby junto a su orquesta. De pronto, algunas personas se percataron de una falla en la estructura del techo que quedaron grabadas en video.

“Se puso a cantar”

De acuerdo a Zulinka Pérez, hija del artista, su padre fue localizado “porque se puso a cantar” y uno de los miembros de orquesta, lamentablemente, falleció.

“Me dicen que él está bien, alguien dijo que lo encontraron porque él se puso a cantar para que lo encontraran”, dijo.

Sobre el momento de la tragedia, explicó que ella estaba sobre el escenario e intercambió micrófonos con su padre: “Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá yo no hubiese estado aquí (...) Todo colapsó, se puso oscuro, mi esposo se puso encima de mí, y me dijo ‘mami sal, por si todo colapsa, y el niño no se nos quede solo’”, relató.

Rubby Pérez

Techo de la discoteca colapsó

La discoteca Jet Set en Santo Domingo tenía una capacidad para más de 1.000 personas.

Al momento se conoce que continúan las labores de rescate de los atrapados entre los escombros, según los últimos datos facilitados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Además, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, indicó que se han llevado a cabo 134 traslados a centros sanitarios, con un total de 150 a 160 pacientes.

¿Quién es Rubby Pérez?

Roberto Antonio Pérez Herrera de 69 años, mejor conocido como Rubby Pérez soñaba con el béisbol profesional, pero cuando tenía 15 años fue atropellado por un vehículo.

Pasó casi un año hospitalizado y requirió dos años de terapia para poder volver a caminar y durante ese proceso, la música tocó su vida y estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo para inició su carrera.