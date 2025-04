Pon a prueba tus conocimientos sobre Millie Bobby Brown con este quiz

Millie Bobby Brown representa a una nueva generación de actores que comienzan a escribir su historia a través de los nuevos formatos de entretenimiento que han cambiado la forma en que el público disfruta de producciones para la televisión y para el cine, convirtiéndose en espacios de formación para las nuevas estrellas de la industria.

Conocida por su papel de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things, es una de las actrices jóvenes que gracias al éxito de las series en plataformas de streaming consiguió establecer una carrera que no solamente se limita a los servicios de suscripción. Su carrera ha trascendido a la pantalla grande y ha dado vida a una empresa de cosméticos que sigue en expansión.

Prueba cuánto sabes sobre esta celebridad en nuestro quiz.

1. ¿En qué ciudad nació Millie Bobby Brown?

a) Bournemouth, Inglaterra

b) Marbella, España

c) Orlando, Estados Unidos

2. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

a) 19 de febrero de 2003

b) 19 de febrero de 2004

c) 19 de febrero de 2005

3. Su debut en televisión fue en 2013, en la serie:

a) Once Upon a Time in Wonderland

b) NCIS

c) Grey’s Anatomy

4. ¿Qué papel interpretó en la serie Intruders?

a) Bobbi

b) Allison

c) Madison

5. Año en que se incorporó a Stranger Things, la serie de ciencia ficción de Netflix:

a) 2016

b) 2017

c) 2018

6. Hizo su debut en cine en la película:

a) Godzilla vs. Kong

b) Enolla Holmes

c) Godzilla: King of the Monsters

Millie Bobby Brown Actriz, modelo, empresaria y activista británica, conocida por su papel de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things. Foto: Getty Images. (Carlos Alvarez/Getty Images for Netflix)

7. No es una de las películas en las que ha participado:

a) Enola Holmes 2

b) Top Gun: Maverick

c) Dansel

8. ¿En qué edición fue portada de Vogue México y Latinoamérica?

a) Junio de 2021

b) Junio de 2022

c) Junio de 2023

9. Su equipo favorito de fútbol es:

a) Liverpool

b) Real Madrid

c) Chelsea

10. Nombre de la empresa de belleza ​​que Millie Bobby Brown fundó, enfocada en las generaciones más jóvenes:

a) Flores by Mills

b) Flowers by Mills

c) Florence by Mills

11. Papel que interpretó en la película ‘The Electric State’:

a) Michelle

b) Jessie

c) Madeline

12. Nombre de su esposo:

a) Jim Bongiovi

b) Jon Bongiovi

c) Jake Bongiovi

Respuestas:

1 b / 2 b / 3 a / 4 c / 5 a / 6 c / 7 b / 8 b / 9 a / 10 c / 11 a / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Sabes quién es Millie Bobby Brown?

5-8 Intermedio: Sabes lo suficiente acerca de su vida y carrera…

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Eres un verdadero fan de esta estrella en ascenso.