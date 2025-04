Tiktoker fue a una entrevista de trabajo en EE.UU. y se sorprendió con la pregunta que le hicieron

Una tioktoker colombiana que reside en Estados Unidos compartió su inesperada experiencia en una entrevista de trabajo. A través de su cuenta @natafino, Natalia relató cómo, después de aplicar a un empleo mediante una plataforma online, fue contactada para una entrevista que la sorprendió por las preguntas que le hicieron.

La joven reveló que, aunque consiguió el empleo, las preguntas durante la entrevista fueron mucho más inusuales de lo que esperaba. “Nunca imaginé que me harían ese tipo de preguntas, y me preocupaba porque me decían que si no tenías una recomendación, no te contrataban”, comentó en su video.

Las preguntas que le hicieron

Entre las preguntas más sorprendentes, Natalia destacó algunas como:

“¿Tienes experiencia previa en algún trabajo?” , a lo que respondió honestamente que no.

, a lo que respondió honestamente que no. También le preguntaron sobre sus frustraciones en la vida, cómo las manejaba, si había tenido conflictos con compañeros de trabajo, y las razones por las cuales eligió aplicar a esa empresa.

Además, le consultaron sobre sus expectativas a largo y mediano plazo.

El video alcanzó una gran repercusión, con más de 80 mil reproducciones y más de 2.300 “me gusta”. Los comentarios fueron mayormente positivos, con seguidores animándola y deseándole éxito en su nuevo empleo. Algunos comentarios reflejaron el interés por trabajar en EE.UU.