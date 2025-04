Mare Cevallos: “Uno aprende a vivir con sus demonios”

La actriz ecuatoriana María Emilia Cevallos conocida como ‘Mare’ ha desnudado el alma en una reciente conversación con Metro Ecuador, ofreciendo una visión profunda y personal sobre su camino de aceptación, su conexión espiritual y la compleja dinámica de la vida bajo la lupa pública.

Lejos de las luces y el glamour, Cevallos se muestra como una mujer en constante evolución, abrazando sus imperfecciones y encontrando la paz en la convivencia con sus “demonios”.

Con una honestidad palpable, la actriz compartió una filosofía de vida construida sobre la integración de las sombras personales: “Aceptar y no quieren aceptar, y yo no soy así, yo no soy así. Hay que integrar nuestros demonios a nuestra luz y hay que aprender a convivir con ellos”. Esta declaración marca el inicio de una reflexión sobre un viaje interior que comenzó a temprana edad.

Un despertar espiritual

Cevallos relata un despertar espiritual que la llevó a comprender una realidad trascendente: “Yo creo que mi vida ha estado llena de un proceso espiritual desde muy chica, yo desperté y entendí que somos más que un cuerpo, sino que somos espíritu”. Esta perspectiva ha sido fundamental para navegar los altibajos de su vida y su carrera.

Reconociendo la naturaleza imperfecta del ser humano y el proceso de aprendizaje, Mare no teme hablar de sus errores: “Y he tenido muchos errores en el camino, sí, pero es parte de aprender, es parte de crecer, es parte de despertar, es parte de evolucionar”.

Esta aceptación de las equivocaciones como escalones hacia el crecimiento personal la ha llevado a un punto de equilibrio interno: “Entonces, yo creo que estoy en un punto de mi vida donde mis demonios y yo convivimos en paz, donde todavía a veces me siguen un poquito asustando en las noches, pero es así, la vida es una montaña rusa de emociones. Hoy estamos, mañana no, hoy estamos bien, mañana puede que no, pero lo importante es que no nos demos por vencidos”.

Aceptar y no juzgar

Esta serenidad interior se refleja en su conciencia tranquila: “¿Eres una persona que está tranquila con su conciencia? Sí, sí, bastante tranquila”. Cevallos destaca su disposición a abordar los conflictos y expresar sus sentimientos de manera directa: “Creo que a las personas con las que he tenido que hablar, a mí nunca me ha pesado la mano para escribirle una persona con la que siento que tengo que decirle algo. A mí nunca me ha pesado la mano para llamar a alguien y decirle lo siento. A mí nunca me ha pesado la mano para llamar a alguien y decirle, decirle te extraño”.

Para ella, la comunicación honesta y la resolución de conflictos son pilares para mantener la paz en sus relaciones: “Siento que en vida, hermano, en vida y todo lo que he podido hacer en vida, para tener paz a mi alrededor y para mantenerme en paz con la gente, lo que ha sido posible y lo que ha estado en mis manos lo he hecho”.

Sobre su relación con otros personajes del medio

Al hablar sobre colegas del medio, Cevallos revela su interés por conectar genuinamente con otros, más allá de las apariencias: “Hay muchas personas las que me encantaría ir a tomar un café y conversar. Hay muchísimas personas con la flaca Guerrero, me encantaría. Por ejemplo, me parece una persona increíble y siempre me han dicho tú, tú eres como la flaca cuando eras chiquita y así”.

Mare Cevallos.

Su curiosidad se extiende incluso a aquellos con quienes el público podría esperar tensión: “Incluso hay personas con las que tal vez la gente piensa que no me tomaría un café, pero me encantaría tomarme un café, justamente para saber y conocer más de esas personas. Porque siento que lo que pasa en este medio muchas veces es que solemos juzgarnos por lo que vemos exteriormente, por lo que vemos en redes, por lo que nos contó ‘pepito’, ‘juanito’, ‘menganito’ y no por quiénes realmente somos”.

Cevallos lamenta la falta de profundidad en las interacciones del medio: “Por qué no nos tomamos el tiempo realmente de conocer a la otra persona, de saber qué hay detrás de esa persona más allá de lo que vemos en televisión”.

Sin embargo, también reconoce la necesidad de establecer límites: “Hay también mucha gente con la que no me tomaría un café en mi vida, pero prefiero ni nombrarlos porque uno no tiene que despertar al diablo”.

¿Será parte de MasterChef?

En un tono más ligero, Cevallos abordó los rumores sobre su posible participación en el concurso MasterChef Ecuador, cuando le preguntamos: “Mare dicen que vas a estar en MasterChef, tercera temporada”, ella contestó: “Eso vienen diciendo desde la primera temporada y nada...”. Ante la hipotética propuesta, su respuesta fue cómica y sincera: “¿Ni siquiera sé hacer arroz. Mi plato estrella son huevos revueltos con prosciutto y quesito de cabra. Eso es todo lo que yo como. Entonces, si es que llegase a tomar la propuesta tendría que meterme de cabeza, porque a mí no me gusta hacer las cosas mal".

Sobre el hate en las redes

Finalmente, la conversación tocó un tema sensible para las figuras públicas: las críticas y el “hate” en redes sociales, a raíz de la situación que vivió recientemente la presentadora Erika Vélez.

Cevallos mostró empatía y ofreció una perspectiva realista sobre la exposición mediática: “Todos en este medio, estamos expuestos a que nos hagan pedazos. Ayer fue Erika, mañana será otra persona. Todos estamos expuestos a que nos hagan ‘miércoles’. Y es doloroso, ¿sabes? Porque incluso la gente jura que te conoce o que sabe quién eres realmente por lo que vio en un programa de televisión”.

Mare Cevallos.

Cevallos explicó las limitaciones de la televisión para mostrar la complejidad de una persona: “Y no entienden (la audiencia) que un programa de televisión dura dos horas o una hora, que hay edición de por medio y que hay muchas cosas que se tienen que cortar, otras que se tienen que juntar para que, más o menos, te hagan concordancia. Y no es porque el programa te quiera hacer un mal, sino es porque así es la televisión”.

Concluyó resaltando la valentía de quienes se exponen al ojo público y enviando un mensaje de apoyo a Erika Vélez, a la vez e invitando a la reflexión al público: “Y da mucha lástima, porque ¿sabes qué? Es de valientes exponerse al medio televisivo. Es de valientes exponerse al medio en general, a las redes sociales, a todos. Es de valientes porque no mucha gente puede con las críticas, no mucha gente puede con el hate. Le mando un abrazo a Erika y le digo a la gente que sea un poquito más consciente, si ven ellos adentro de su vida, van a encontrar muchas cosas que si su vida fuese pública, también fuesen criticables y juzgables. Pero claro, ellos gozan de una vida 100% privada. Y duele a veces, porque la gente critica, o le hace mal a quien no lo merece”.

Finalmente, Mare Cevallos envió un saludo afectuoso a los lectores de Metro Ecuador, cerrando una conversación que dejó al descubierto la profundidad y la humanidad de una artista que ha aprendido a vivir en paz consigo misma, navegando las complejidades de la fama con autenticidad y fortaleza.