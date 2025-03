“Parece más viejo que su padre”: Critican al hijo de Chayanne por su look

Chayanne se destaca como uno de los cantantes más reconocidos y exitosos de todos los tiempos. Con una carrera que supera las tres décadas, sus hijos no solo han heredado su talento, sino también su atractivo.

Lorenzo e Isadora son los hijos del cantante y la exreina de belleza Marilisa Maronesse. Ambos han crecido y están destacando en sus respectivos campos; Isadora en la industria musical, continuando el legado de su padre, y Lorenzo en el ámbito de la moda con su marca “Stamos bien”.

Aunque el joven ha sido constantemente elogiado por su atractivo y su notable parecido con su padre, en esta ocasión enfrentó algunas críticas en redes sociales después de mostrar un cambio de apariencia.

Hijo de Chayanne reaparece con nuevo look, pero en redes no lo perdonan

Este domingo, Lorenzo Figueroa, el primogénito de Chayanne, publicó un conjunto de fotografías en las que mostraba su nuevo estilo con bigote, algo que nunca había hecho antes.

“No he publicado en un tiempo, así que aquí están mis fotos favoritas de los últimos 10 meses👌”, indicó el joven de 27 años en la descripción de las fotos, que generaron debate.

Chayanne El hijo del cantante sorprendió con su nuevo look en redes (@lo_figueroa/Instagram)

De hecho, varios de sus admiradores afirmaron que ese estilo con bigote y barba no le sienta bien, además de que opinan que le hace parecer más viejo, por lo que le solicitaron que regrese a su apariencia anterior.

Algunas de las reacciones en redes incluyeron frases como: “ese look no le favorece”, “se ve mayor con ese bigote, y nada parecido a Chayanne”, “se ve más joven el papá, por eso me quedo siempre con él”, “alguien por favor que le diga que ese look no le va”, “mejor aféitate el bigote y quédate como estabas”, “muy guapo y todo pero ese bigote nada que ver”, “parece el papá de Chayanne”, y “no así no me gusta, debería quitarse ese look”.

El joven no solo ha sobresalido por su apariencia, que frecuentemente exhibe en las redes sociales mostrando músculos similares a los de su padre, sino también por su habilidad y encanto.

Asimismo, constantemente ha demostrado cariño y admiración por ambos padres y por su hermana Isadora, resaltando que son una familia modelo, llena de amor y muy unida.