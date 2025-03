Todos los memes que dejó el Debate Presidencial de la segunda vuelta 2025

El debate presidencial 2025 entre Daniel Noboa y Luisa González dejó más que confrontaciones políticas. En redes sociales, los usuarios aprovecharon el evento para generar una ola de memes virales, destacando momentos icónicos y frases inesperadas de los candidatos.

Uno de los temas más comentados fue la referencia a la ‘Rana René’, un apodo vinculado a Luisa González en el marco del caso Ligados, según supuestos chats del exconsejero del Cpccs, Augusto Verduga. La mención generó una avalancha de reacciones y memes en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram.

Otra frase que encendió las redes fue el “No, Noboa, no mientras otra vez”, dicha por González durante el debate. La expresión recordó de inmediato a la utilizada por Guillermo Lasso en 2021 contra Andrés Arauz, cuando dijo: “Andrés, no mientras otra vez”. La similitud no pasó desapercibida y desató comentarios y comparaciones entre ambos momentos.

Sin embargo, al final los ecuatorianos indicaron que hubo pocas propuestas y más ataques. ¿Para ti, quien ganó el Debate Presidencial de la segunda vuelta?

Aquí te dejamos los mejores memes: