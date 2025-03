Teoría de conspiración: ¿Hailey Baldwin practicó brujería en Justin Bieber?

Hailey Baldwin y Justin Bieber se han mantenido en el ojo público desde que anunciaron oficialmente su relación en 2018, y su historia de amor ha capturado la atención de la industria del entretenimiento. Las celebridades han mostrado al público los altibajos que han experimentado durante su romance antes de embarcarse en la aventura de la paternidad.

Aunque esta pareja de celebridades ha sido objeto de numerosas críticas por parte del público, han logrado consolidar su relación, la cual continúa hasta el presente. Simultáneamente, han mostrado que parecen estar gozando de una fase renovada en sus vidas, marcada por la estabilidad y la felicidad con la llegada del pequeño Jack Blues Bieber.

“Luce tan acabado”: captan a Justin Bieber junto a Hailey pero su aspecto impacta y preocupa a fans Justin y Hailey Bieber fueron vistos juntos en las calles de Nueva York (Instagram: @justinbieber)

Así fue su historia antes de comprometerse

En noviembre de 2009, durante un evento del Today Show, Hailey Baldwin, que tenía 12 años en ese momento, fue presentada a Justin Bieber. Stephen Baldwin, el actor y padre de la modelo, desempeñó el papel de mediador, facilitando el encuentro inicial entre ambos con el consentimiento de Pattie Mallette, la madre de Justin.

Ese encuentro se limitó únicamente a un saludo de cortesía. Varios años más tarde, en una conversación con Vogue, Hailey admitió que en esa ocasión no sintió ningún interés hacia el músico, admitiendo que no era fan de su obra musical y que la brecha de edad, sumada a la relación que él tenía con Selena Gómez, nunca la llevó a considerar un romance futuro.

Dos años más tarde, en 2011, sus destinos se cruzarían de nuevo en el estreno del documental Never Say Never en Nueva York. Es importante mencionar que durante ese período, la modelo expresó ser parte del ‘Team Jelena’ (Justin Bieber y Selena Gómez).

La amistad que se convertiría en un romance

Sin embargo, no fue sino hasta 2014, tras un período de tres años, cuando las celebridades se reunieron nuevamente en la iglesia Hillsong. Desde entonces, su vínculo empezó a transformarse, llevándolos a convertirse en amigos íntimos. A pesar de las especulaciones sobre un posible noviazgo, ambos rechazaron firmemente estos rumores en entrevistas. A través de sus redes sociales, Justin afirmó que estaba “súper soltero” y que Hailey era únicamente una amiga.

Los dos famosos continuaron disfrutando de momentos juntos, como la celebración de Año Nuevo en 2014 y un beso durante las festividades de 2015 en una fiesta en St. Barts. “Ante la exposición”, un año más tarde, el cantante de "Never Say Never" admitió en una entrevista para GQ que tenía sentimientos por Baldwin. Sin embargo, aclaró que no estaban en una relación exclusiva, pues las circunstancias de su vida personal y profesional no le permitían entregarse completamente a ella.

Por otro lado, Hailey también fue interrogada por los medios de comunicación en Estados Unidos y la modelo comentó que ambos compartían los mismos sentimientos. No obstante, no existía una exclusividad en su relación, y prefería que su vínculo se mantuviera sin etiquetas y fuera discreto. Tiempo después, se separaron y la celebridad admitió que había “muchas cosas raras”.

Se encontraron nuevamente en 2018, dos años más tarde, después de que Justin Bieber pusiera fin a su controversial relación con Selena Gómez. Dicha relación se caracterizó por ser intermitente y caótica debido a la interferencia de la artista conocida por ‘Un año sin ver llover’ en todas las relaciones que el canadiense mantenía.

Selena Gomez / Justin Bieber. Getty Images (Getty Images)

Se conocieron mientras asistían a la misma conferencia religiosa en Miami. En ese momento, el cantante le reveló a la modelo que su relación no se limitaría a la amistad, lo que llevó a que fueran vistos públicamente mostrando claros signos de cariño.

En el transcurso de 2018, Justin Bieber dejó asombrados a sus fans al revelar en sus plataformas de redes sociales que le había propuesto matrimonio a Baldwin tras una salida amorosa en las Bahamas:

“Hailey, estoy profundamente enamorado de cada aspecto de tu ser. Estoy absolutamente decidido a dedicar mi vida a descubrir cada faceta tuya y a amarte con paciencia y ternura.” En su conmovedora declaración, juró lo siguiente: “Mi corazón es COMPLETAMENTE y TOTALMENTE TUYO, y siempre te daré la máxima prioridad.”

Desde ese instante, la relación ha estado en el centro de las críticas y, en plataformas sociales, han emergido conjeturas acerca de un supuesto acoso de Hailey hacia Justin Bieber, lo que ha polarizado a la opinión pública.

Justin y Hailey Bieber Justin Bieber dejó de seguir en sus redes sociales a su esposa Hailey, en medio de los rumores de divorcio, pero él expuso sus alegatos, aunque no le creyeron. (Instagram @JustinBieber)

¿Hailey Bieber le hizo brujería a Justin Bieber?

Un video de Hailey Bieber se ha vuelto muy popular recientemente en TikTok y en X, en el cual parece que ella está llevando a cabo un ritual. Se observa una copa de sahumerio, una antigua práctica que implica la quema de sustancias perfumadas con el propósito de purificar y equilibrar el espacio. Esta técnica se emplea comúnmente para limpiar y proporcionar protección energética.

La cuenta de @sylvestera45 compartió el video y afirmó que era la evidencia de que la modelo había llevado a cabo rituales para conquistar a Justin Bieber y separarlo de Selena Gómez.

Conforme a distintas publicaciones en TikTok, se sugiere que Erica Chidi podría haber asistido a Hailey con ceremonias y figuras voodoo.

El video ha circulado entre varios influencers que supuestamente participan en esas actividades y aseguran que durante ‘Mercurio retrógrado muchas verdades saldrán a la luz’, incluida la razón alegada por la cual Justin Bieber contrajo matrimonio con Baldwin.

Hasta ahora, todo se basa en suposiciones debido al video, y en las plataformas de redes sociales han aparecido distintos comentarios. Entre ellos, se incluye la frecuente difamación que Hailey ha enfrentado de los seguidores de Selena Gómez.

Dos años más tarde

