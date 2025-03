Nodal insinúa a Cazzu después de canción para Ángela Aguilar: “Ya supérame”

Christian Nodal ha optado por romper su silencio respecto a la controversia surgida después del lanzamiento musical de Cazzu titulado “Con otra”. Este tema ha desatado disputas entre los usuarios, quienes sostienen que está vinculado a Ángela Aguilar. Por este motivo, el cantante mexicano decidió contestar con una indirecta hacia su antigua pareja.

Durante un periodo considerable, Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar han sido asociadas y contrastadas debido a la conexión que todas ellas tuvieron con Christian Nodal. Sin embargo, en un nuevo capítulo de su trayectoria profesional, la cantante argentina ha lanzado una serie de nuevas canciones que guardan cierta conexión con el abrupto término de su relación amorosa con el intérprete de música regional mexicana.

Ángela, Christian y Cazzu Christian Nodal protagoniza nueva polémica en medio del lanzamiento de otro álbum. (Instagram @Ángla_Aguilar_ @Nodal @Cazzu)

Christian Nodal lanza indirecta a Cazzu tras tema dedicado a Ángela Aguilar

Fue mediante Instagram que un usuario dejó un comentario en una publicación de Christian Nodal, sugiriendo que debería prestar atención al nuevo trabajo de Cazzu, a lo que el cantante de música regional mexicana contestó con una indirecta dirigida a la artista argentina.

Un usuario comentó: “No señor Nodal ahorita estamos con TE VA ENGAÑAR”. En respuesta, el cantante de música regional mexicana contestó: “Yo ando con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de él amigo! Jajajaja”.

Christian Nodal lanza indirecta a Cazzu tras tema dedicado a Ángela Aguilar (Foto: Instagram @chamonic3)

En relación con la polémica desatada en las redes sociales, la usuaria conocida como Chamonic publicó una nota, indicando que Nodal probablemente esté harto de todos los comentarios que le llegan acerca de su anterior relación, considerando que ya se halla en una nueva fase tanto personal como profesionalmente.

“Jajajajaja Nodal responde de manera muy sutil a un comentario malicioso ….! Jajajaja 😝😬🤷🏻‍♀️😱 así sucede cuando pasa, siguen buscándole y ya lo encontraron… Nodal; yo estoy con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar del amigo! Jajaja. A la que comentó te cuento que esa no es el nombre de la canción que intentaste mencionar jaja”, escribió.