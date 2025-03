Miley Cyrus se enfrentará a un proceso legal debido a una acusación de plagio relacionada con su canción ‘Flowers’

Miley Cyrus todavía está enfrentándose a un problema legal que inició hace medio año. Esto comenzó cuando la compañía Tempo Music Investments la acusó de supuesto plagio relacionado con su hit “Flowers”. Tempo afirma que posee los derechos de autor de la canción de Bruno Mars “When I Was Your Man” y sostiene que la música de “Flowers” viola esos derechos.

Según un reciente artículo de Variety, el juez responsable del caso ha denegado la petición de la artista para anular la demanda interpuesta en noviembre del año anterior. En este litigio, ni Bruno Mars ni Philip Lawrence, quien también colaboró en la creación del tema, han sido mencionados como demandantes.

El juez estadounidense Dean Pregerson, responsable del caso, decidió que el proceso legal proseguirá, indicando que los abogados de Cyrus tuvieron un “malentendido” acerca de los derechos de autor. Los representantes de la cantante alegaron que Tempo no estaba en posición de demandar, puesto que la empresa había obtenido los derechos sin la aprobación de los otros compositores de la pieza musical. No obstante, el juez rechazó esta afirmación, indicando que Tempo tiene un “derecho exclusivo” sobre los derechos de autor, lo cual no significa una “propiedad exclusiva”.

El fallo del juez y el futuro del juicio

En su fallo, el juez indicó que “Al transferir todo ese interés, Tempo ahora ocupa el lugar de Lawrence y es co-propietario de los derechos exclusivos de los derechos de autor”. Asimismo, agregó: “Dado que Lawrence, como co-propietario, podría demandar por infracción, Tempo, como co-propietario, puede demandar por infracción en lugar de Lawrence, sin necesidad de unir a los otros co-propietarios del copyright”. Este dictamen determina que el caso seguirá su proceso legal, lo que podría tener importantes repercusiones para la cantante.

El representante legal de Tempo Music Investments mostró satisfacción por el avance del caso, demostrando confianza en el desenlace final. “Flowers”, el gran éxito internacional de Miley Cyrus, se convirtió en uno de los más grandes fenómenos musicales de 2023, y en 2024, la canción le otorgó el Grammy a la Canción del Año. No obstante, sus fanáticos pronto se percataron de las similitudes con “When I Was Your Man”, lo que provocó un debate en las redes sociales.

