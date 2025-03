“Era hundirla, no arrastrarla”: todas las alusiones que Cazzu dedicó a Nodal y Ángela en su reciente canción

Recientemente, dos mujeres destacadas por su papel en el empoderamiento femenino han sido noticia. Shakira ha logrado un récord sin precedentes en la Ciudad de México al llevar a cabo siete conciertos en total, mientras que Cazzu ha presentado una nueva canción que refleja notablemente el estilo característico de la artista colombiana.

Argentina ha ofrecido a sus seguidores una serie de tres canciones que tratan sobre el duelo, la sanación y el aconsejamiento: ‘La Cueva’, ‘Dolce’, y ahora ‘Con Otra’. Esta última canción parece no estar dirigida específicamente a Christian Nodal, sino más bien a Ángela Aguilar, lanzando fuertes indirectas que muchos han vinculado con la joven de 21 años.

Las referencias que hizo Cazzu de Christian Nodal y Ángela Aguilar en su nueva canción

Mientras ‘La Cueva’ se convirtió en una balada emotiva dedicada a Christian Nodal, ‘Dolce’ no solo mostró su lado en el género de los corridos tumbados; también fue un tema que promovía el empoderamiento y la sensualidad, manteniendo alusiones indirectas al padre de su hija. Sin embargo, ‘Con Otra’ no solo recuperó la esencia retro de la década de 2000, sino que sus seguidores también notaron que la dedicatoria tomó un nuevo rumbo, esta vez, dirigida a Ángela Aguilar.

Cazzu lanza 'Con Otra' YouTube (YouTube)

Con ciertos detalles dedicados a la pareja y un video musical que muestra su preparación para un concierto, no en una época moderna, sino integrando elementos nostálgicos como teléfonos móviles antiguos, maquillaje clásico e incluso varias máquinas del autobús que dejaron asombrados a sus seguidores argentinos.

No obstante, la letra del tema y una sección del video que muestra a Cazzu asistiendo a un espectáculo en el que el acordeonista y el bajista ostentan un estilo similar al de Nodal, con una camisa blanca remangada, chaleco y un brazo adornado con tatuajes y grandes anillos, revelaron el destinatario de su sencillo.

Referencias de Christian Nodal en la nueva canción de Cazzu. YouTube (YouTube)

Los dardos de Cazzu a Christian Nodal y Ángela Aguilar en ‘Con Otra’

Su indirecta a los padres de Ángela Aguilar

Cazzu parece haber dirigido una serie de indirectas a Christian Nodal y Ángela Aguilar acompañada por una cumbia argentina. Incluso, uno de los versos que se volvió viral rápidamente llegó a mencionar indirectamente a Pepe Aguilar y a su esposa Aneliz Álvarez, en el que afirmó: “La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

Cazzu hizo estas referencias a Nodal y Ángela en su canción 'Con Otra' Youtube

¿Ángela Aguilar está celosa de Cazzu?

Cazzu insinuó que Ángela Aguilar podría sentir celos por la interacción que es inevitable tener con Christian Nodal debido a su hija, Inti, quien cumplió un año en septiembre pasado y provocó controversia ya que poco después de su nacimiento, sus padres se separaron. En sus letras, la artista argentina expresó: “Te enloqueces cuando él habla conmigo”. Asimismo, le deja claro que no tiene interés en revivir su relación con Christian Nodal: “Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo”.

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

La ‘advertencia’ de Cazzu a Ángela Aguilar

Cazzu lanzó una advertencia a Ángela Aguilar, señalándole que el karma podría alcanzarla. Lo hizo mediante impactantes versos: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”, insinuando que, al igual que le ocurrió a ella, el reconocido cantante podría retribuirle de la misma manera: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.

Su “indirecta” a Christian Nodal

Después de varios comentarios, advertencias y recomendaciones que podrían estar destinados a Ángela Aguilar, Cazzu culminó su canción de manera destacada con un mensaje que parece estar dirigido a Nodal, refiriéndose a su carácter: “La inseguridad lo vuelve loco. No fuiste tú el problema y yo tampoco. El amor que esperas no va a dártelo” y añadió: “Yo jamás te haría lo que me hiciste. Y con todo y eso que dijiste. Aun así pudiera perdonártelo”.

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

