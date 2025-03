Cinco películas disponibles en streaming que te permitirán curar un corazón roto en menos de dos horas

Sofia Carson protagoniza un viaje de autodescubrimiento en The Life List de Netflix.

The Life List

Las separaciones son dolorosas, pero las plataformas de streaming ofrecen exactamente lo que necesitas para enfrentar el desamor. Con una variedad de películas que abarca desde el drama más intenso hasta la comedia más alentadora, estas cintas te acompañarán en cada fase del duelo amoroso. Tanto si buscas liberar tus emociones con un torrente de lágrimas, compartir una risa que consuele el espíritu o encontrar inspiración para un nuevo comienzo, aquí tienes una lista de películas ideales para curar un corazón destrozado.

PUBLICIDAD

1. The Life List

The Life List La muerte de una madre lleva a su hija a cumplir los sueños de su infancia en The Life List. (Netflix)

Protagonizada por Sofía Carson, esta emotiva comedia romántica se inspira en el libro del mismo nombre de Lori Nelson Spielman. La narrativa sigue a Alex Rose, una joven que, después del fallecimiento de su madre, opta por cumplir una lista de deseos que había creado durante su adolescencia. Lo que al principio parece ser una serie de desafíos sencillos, se transforma en un viaje de autodescubrimiento que la obliga a salir de su zona de confort, enfrentar su duelo y reescribir su historia.

Este filme sirve como una señal de que los rompimientos y las pérdidas pueden convertirse en ocasiones para transformarnos. The Life List es ideal si deseas una narrativa que combine instantes conmovedores con un toque de pura inspiración.

2. Someone Great

Estar al lado de nuestros seres queridos cuando la están pasando mal es una manera de animarlos | (Netflix)

Si deseas encontrar un filme que capture las emociones intensas de una ruptura amorosa, Someone Great es la elección perfecta. Jenny (Gina Rodriguez) es una reportera de música que se enfrenta al fin de su relación de nueve años con su pareja, justo antes de trasladarse a San Francisco para un empleo soñado. Con el fin de sobrellevar el dolor, decide emprender una última y emocionante experiencia en Nueva York junto a sus mejores amigas, Erin y Blair.

Esta película no solo trata sobre el desamor, sino también sobre la fortaleza de la amistad entre mujeres y la relevancia de estar acompañados por las personas adecuadas en los momentos más críticos. Con una banda sonora impresionante que cuenta con artistas como Lizzo y Lorde, Someone Great es un torbellino de emociones que te hará reír, llorar y, más que nada, sentirte entendido.

3. (500) Days of Summer

500 Days of Summer Películas que te harán agradecer estar soltera (Searchlight Pictures)

Una película icónica sobre desamores, (500) Days of Summer, nos muestra los altos y bajos de una relación desde la perspectiva de Tom (Joseph Gordon-Levitt), un incurable romántico que piensa haber hallado el amor verdadero en Summer (Zooey Deschanel). No obstante, al finalizar la relación, Tom se ve obligado a aceptar que el amor no siempre se manifiesta como lo hemos soñado.

Lo fascinante de esta película radica en su perspectiva auténtica sobre las relaciones y cómo tendemos a idealizar a los demás. Te llevará a pensar en la relevancia de aceptar el cierre de ciclos y extraer enseñanzas de cada vivencia.

PUBLICIDAD

4. Crazy, Stupid, Love

Crazy, Stupid, Love Películas que te abrirán los ojos cuando un hombre no está seguro de ti (Warner Bros. Pictures)

Con un reparto estelar que cuenta con Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore y Emma Stone, esta comedia romántica investiga las distintas manifestaciones del amor. La trama sigue a Cal (Steve Carell), quien afronta un divorcio inesperado tras varios años de matrimonio. Desubicado en el mundo de las citas, busca el apoyo de Jacob (Ryan Gosling), un experto en seducción que le ayudará a recuperar su confianza.

Entre risas y momentos de profunda reflexión, Crazy, Stupid, Love. es un film que nos recuerda la complejidad del amor, su naturaleza impredecible y, ocasionalmente, lo absurdo que puede llegar a ser. Ideal para cuando necesitas divertirte y rememorar que siempre existen nuevas posibilidades de enamorarse.

5. A él no le gustas tanto

A él no le gustas tanto Películas que te abrirán los ojos cuando un hombre no está seguro de ti (Warner Bros. Pictures)

Esta película de comedia romántica de 2009 ofrece un análisis profundamente sincero acerca de las señales que a menudo elegimos ignorar en las relaciones amorosas. Con un elenco destacado que cuenta con Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Ben Affleck y Scarlett Johansson, la narrativa entrelaza múltiples historias sobre la vida sentimental moderna, las expectativas y las desilusiones. Desde la mujer que aguarda una llamada que jamás llegará hasta el hombre que evita el compromiso, la cinta retrata con humor y autenticidad las incómodas verdades acerca de las citas y del amor no correspondido. Si alguna vez te has cuestionado por qué alguien no responde tus mensajes o por qué sigues esperando una señal inexistente, esta película te ofrecerá la respuesta, aunque pueda ser dolorosa.