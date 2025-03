MasterChef Celebrity Ecuador: Así fue la reacción del top 3 al clasificar a la gran final

La emoción está al máximo en MasterChef Celebrity Ecuador, que se encuentra en su recta final. Este viernes 21 de marzo, se anunciaron oficialmente a los tres finalistas que competirán por el ansiado título de la segunda temporada.

Shany Nadan, Alex Vizuete y Natalia Regge son los elegidos que se enfrentarán en la gran final, que se llevará a cabo el lunes 24 de marzo, a las 21:00 horas, a través de Teleamazonas.

La noche de ayer también fue testigo de una despedida emotiva, cuando Damián Bernal, mejor conocido como ‘El Champ’, dejó las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador.

Las reacciones de los finalistas al saber que pasaron a la final

Shany Nadan, la actriz y productora, fue la primera en clasificar a la gran final después de haber preparado langostinos con ralladura de limón. La actriz se mostró emocionada por su logro y manifestó: “Estoy ansiosa, contenta, todo el sacrificio que he hecho ha valido la pena. Estamos en la final”. Con mucha determinación, concluyó: “Prometo entregar todo al 100%”.

Alex Vizuete fue el segundo en clasificar a la final. Cuando su nombre fue anunciado, se arrodilló en el piso de la emoción y exclamó: “No puedo creer hasta dónde he llegado, cómo lo he logrado, de aquí no me baja nadie”.

El actor también se pronunció en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias Dios por esta experiencia que sí que fue hermosa y eso no lo cambiaré nunca. Ser finalista de MasterChef Celebrity Ecuador 2da Temporada ya es un triunfo".

Vizuete también acompañó su publicación con fotografías emotivas de su paso por el programa.

Natalia Regge, la influencer guayaquileña, fue la última en asegurar su lugar en la semifinal. A lo largo de la competencia, demostró su capacidad para corregir errores y adaptarse a las exigencias del programa.

Al enterarse de que pasaba a la final, Natalia comentó: “No me imaginé que un plato tan simple y tan rico, con mis sabores favoritos, iba a poder ganar la semifinal”. Se mostró sorprendida y muy agradecida por su pase a la final.

La gran final se perfila como un espectáculo lleno de sorpresas, en el que cada finalista pondrá a prueba su talento y habilidades para conquistar al exigente jurado y al público que ha seguido su evolución a lo largo de toda la temporada.