Esto es lo que Ángela Aguilar habría tenido que hacer después del lanzamiento de la nueva canción de Cazzu

El año 2025 ha marcado un nuevo comienzo para Cazzu. La artista argentina, conocida por su separación bastante comentada de Christian Nodal en 2024, ha volcado todo su esfuerzo en su carrera y en su hija. Tras el éxito de temas como La cueva y Dolce, la rapera presentó su más reciente canción, Con otra, generando furor debido a su contundente letra, que muchos especulan podría estar dirigida a Ángela Aguilar.

Expresiones tales como “Robado se va lo que robado viene” y “No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama”, han llevado a los seguidores a considerar que Cazzu podría estar refiriéndose de manera directa a Ángela.

Cazzu Cazzu se burla sutilmente de Ángela Aguilar en su video musical con un detalle inesperado (Youtube)

La especulación creció al ver que Belinda, quien estuvo comprometida anteriormente con Nodal, mostró su apoyo a Cazzu a través de un mensaje en Instagram: “Increíble! La jefa. Temazo!”.

Ángela Aguilar responde a Cazzu

Poco tiempo después del lanzamiento de Con otra, Ángela reaccionó a Cazzu mediante varias publicaciones. En una de ellas, se le ve junto a su hermano Leonardo y a Nodal interpretando El amigo, en un intento de mostrar que no desea alimentar aún más la controversia.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, la artista compartió un video donde se la observaba paseando por su jardín mientras de fondo sonaba una de sus recientes composiciones musicales. Aunque el video no mencionaba explícitamente a Cazzu, la letra del tema aparentaba llevar un mensaje evidente: “Esta bien si me creen, pero sino también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder”.

Aunque Ángela da la impresión de estar muy serena con respecto a la situación relacionada con la canción de Cazzu, algunos usuarios en línea sospechan que podría estar tan cansada que ha decidido tomar una medida drástica para contrarrestar el hate.

¿Qué hizo Ángela Aguilar?

Justo antes del estreno de la canción de Cazzu, Ángela Aguilar anunció en sus redes sociales que recibirá el premio Breakthrough en los Billboard Women in Music 2025, un galardón que reconoce su impacto en el mundo de la música. No obstante, la noticia sobre su premio, junto con Con Otra, ha suscitado críticas, en particular de usuarios en línea que afirman que no es merecedora de este reconocimiento.

“Ya sabemos que tu padre te compra todo”, “No se lo merece”, “Pepeyonce otra vez metiendo mano para salvar a su hija”, se puede leer.

Ángela Aguilar Ángela Aguilar reacciona de forma sorpresiva en medio de la controversia con Cazzu. (Instagram)

Asimismo, hubo personas que criticaron la apariencia de Ángela en el video del anuncio, indicando que “ya abusó de los filtros”.

Debido al aumento de la polémica, la cantante no tuvo más remedio que desactivar los comentarios en sus publicaciones.

Aunque se han realizado esfuerzos para captar más atención de los medios, Ángela parece haber adoptado una actitud más serena y decidida, sin verse involucrada en las controversias que siguen emergiendo a su alrededor.

Este año ciertamente será decisivo para Ángela Aguilar, ya que los enfrentamientos de indirectas y observaciones sobre su vida personal parecen interminables. Por otro lado, Cazzu continúa demostrando que su música será su principal medio de expresión, y no teme emplearla para enviar mensajes sutiles.