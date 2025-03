“No funca en la cama”, la confesión de Nathalie Carvajal sobre su esposo Chicho Trujillo

La controversia se ha desatado en la farándula local tras las explosivas declaraciones de la modelo Nathalie Carvajal sobre la salud íntima de su esposo, Chicho Trujillo. Carvajal, sin tapujos, reveló que Chicho enfrenta problemas de disfunción eréctil, atribuyéndolos a las secuelas de un problema cerebral.

Sin embargo, la respuesta de Chicho no se hizo esperar, y en una entrevista exclusiva con “Los Hackers”, desató una nueva tormenta al acusar a Nathalie de celos y de buscar alejar a otras mujeres de él.

“No funca en la cama”: la confesión de Carvajal que sacude la opinión pública

La también modelo Nathalie Carvajal no se guardó nada al revelar detalles íntimos sobre la salud de su esposo. “El problema principal que tenemos con Chicho es que no funca, que no cuaja”, declaró la figura televisiva, dejando al descubierto las dificultades que enfrenta la pareja en su vida sexual.

Según Carvajal, el problema de salud de Chicho, derivado de un episodio cerebral, ha tenido un impacto directo en su función sexual.

Chicho se defiende y acusa a Nathalie de celos

Ante las contundentes declaraciones de su esposa, Chicho decidió romper el silencio y defender su honor. En una entrevista con “Los Hackers”, el esposo de Carvajal negó las acusaciones de disfunción eréctil y lanzó una bomba al acusar a Nathalie de ser una mujer celosa. “Ella seguro dijo eso para que nadie se me acerque”, afirmó Chicho, sugiriendo que las declaraciones de su esposa fueron motivadas por inseguridad y posesividad.

El cruce de acusaciones entre Nathalie Carvajal y Chicho ha generado reacciones en las redes sociales. Algunos respaldan la valentía de Carvajal al hablar abiertamente sobre un tema tabú, mientras que otros critican la exposición pública de detalles íntimos. Por otro lado, la respuesta de Chicho ha generado sorpresa y escepticismo, con muchos cuestionando sus motivos y su veracidad.

La situación expuesta por Nathalie Carvajal y Chicho ha dejado a la farándula ecuatoriana en vilo, generando especulaciones y comentarios de todo tipo. La pareja, que ha sido objeto de atención mediática en el pasado, ahora se encuentra en el centro de la polémica, con su relación bajo el escrutinio público.

No obstante, más allá de la controversia, es importante recordar que la salud y la intimidad son temas delicados que merecen respeto y prudencia. Las declaraciones de Nathalie Carvajal y la respuesta de Chicho han abierto un debate sobre los límites de la privacidad y la exposición mediática, pero es fundamental abordar estos temas con sensibilidad y evitar juicios precipitados.