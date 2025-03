Rayo Viscarra trata de “borracha y loca a su ex”: ¿será que se refiere a Carolina Jaume?

La farándula ecuatoriana se encuentra en el epicentro de una controversia que ha encendido las redes sociales. El ex presentador de televisión y bailarín, Rayo Viscarra, ha desatado una ola de especulaciones tras publicar un video en sus redes sociales con fuertes declaraciones dirigidas a una de sus ex parejas, a quien tilda de “borracha y loca”, poniendo en tela de juicio su comportamiento.

¿Coincidencias explosivas?

Las declaraciones de Viscarra han coincidido con una reciente entrevista de la también presentadora de televisión, Carolina Jaume, quien reveló en un portal de farándula que ha costeado gastos de sus ex parejas, incluyendo ropa, manutención e incluso su liberación de la cárcel.

Esta revelación ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios han comenzado a especular que Jaume se refería a Viscarra, con quien mantuvo una relación sentimental.

Tras las declaraciones de Jaume, Viscarra publicó un video en sus redes sociales donde, sin mencionar nombres, lanzó fuertes indirectas hacia su ex pareja.

“Esa misma ex la que no supera, la que sigue empeñada en hablar de sus ex, la misma borracha, mentirosa, drogadicta, la misma ex. No le da vergüenza, piensa que la familia no va a sentir vergüenza, al ver todas esas cosas que suben a redes y cuando crezcan sus hijos van a sentir vergüenza, así como todo el Ecuador siente vergüenza ajena… a mí me da vergüenza ver cómo esta persona habla: dice que me ha comprado ropa de marca, a quién le importa”, expresó Viscarra en el video.

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, y muchos han interpretado las indirectas de Viscarra como dirigidas a Carolina Jaume.

Sin embargo, también ha habido críticas hacia Viscarra, con usuarios que lo tachan de “muy bajo” por expresarse de esa manera sobre una mujer.

Hasta el momento, Carolina Jaume no ha emitido ninguna declaración en respuesta a las indirectas de Viscarra, manteniendo el misterio en torno a esta polémica.

En un video publicado por Ecuavisa en Youtube hace dos años, Carolina y Rayo comentaron el por qué de su separación.