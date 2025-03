¿Las Damas de Oro confrontadas? Lila Flores arremete contra Mayensi

La brillante Gaviota de Plata que Las Damas de Oro alzaron en el Festival de Viña del Mar 2025 se ha visto “opacada”, según Lila Flores por una controversia generada por Mayensi, quien denunció por sus redes que había sido estafada.

PUBLICIDAD

Tanto Lila Flores como Mayensi son parte junto a Katty Elisa de Las Damas de Oro.

El enojo de de Lila Flores, quien no ha podido contener su indignación ante el comportamiento de su compañera Mayensi, se debe, según comentó a un portal de contenido de farándula, a las polémicas creadas por Mayensi que han desviado la atención del público del logro musical del grupo.

“Yo sinceramente creo que este asunto entre la señora Zerna y el senor Vidan, lamentablemente mi compañera (Mayensi) a veces es como superhéroe y se lanza según su criterio a defender a los desvalidos. No estoy de acuerdo a que mi compañera Mayensi haya salido a hablar, esto no tiene nada que ver con nuestra amistad, pero sí afecta mucho a nuestro trabajo juntas. Si Katty no sabe de esto y si se llega a enterar, no se si vuelva a recar, porque ella necesita tranquilidad”, publicó Lila Flores.

Mayensi ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas, con declaraciones y acciones que han generado controversia en los medios y redes sociales. Algunos la acusan de buscar protagonismo individual, mientras que otros defienden su derecho a expresarse libremente.

“Estamos felices por la Gaviota, pero este logro está siendo ‘opacado’ por el comportamiento de mi compañera”, declaró Lila Flores en una entrevista exclusiva.

PUBLICIDAD

Publicación de Lila Flores.

¿Futuro Incierto para Las Damas de Oro?

La polémica ha generado dudas sobre el futuro del grupo. ¿Podrán Lila y Mayensi superar sus diferencias? ¿O este triunfo histórico marcará el final de Las Damas de Oro?

La polémica ha generado dudas sobre el futuro del grupo. ¿Podrán Lila y Mayensi superar sus diferencias? ¿O este triunfo histórico marcará el final de Las Damas de Oro?

Los fans del grupo se han dividido en las redes sociales. Algunos apoyan a Lila y su defensa del trabajo en equipo, mientras que otros respaldan a Mayensi y su derecho a la individualidad.