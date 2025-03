Alejandra Jaramillo se prepara para su reto de canto en la Teletón USA 2025

Alejandra Jaramillo, conocida cariñosamente como ‘La Caramelo’, ha anunciado su participación en un emocionante reto de canto durante la Teletón USA 2025. El evento, que busca recaudar fondos para niños con discapacidad, se llevará a cabo el 22 de marzo.

Alejandra Jaramillo La presentadora de TV en EE.UU en sus redes sociales cuenta que practica para su presentación. (Captura de pantalla)

“Como cantante soy buena conductora”

La influencer y presentadora de televisión compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, confesando que el reto la tiene ‘un tanto intimidada’.

Con su característico humor, reconoció que no se considera una cantante prodigiosa: ‘Dios no me dio una voz privilegiada. Como cantante soy buena conductora’, bromeó.

Preparación intensa

En sus publicaciones más recientes, ‘La Caramelo’ ha compartido detalles de sus ensayos, mostrando su dedicación y esfuerzo para dar lo mejor de sí en el escenario.

‘Me va a tocar meterle mucha actitud, toda la actitud. En actitud voy a dejar sangre, sudor y lágrimas. En el canto solo las lágrimas, pero en actitud ¡¡todo!!’, enfatizó.”

Luego de dar a conocer la noticia, reconocidas cantantes ecuatorianas enviaron sus mensajes de ánimo a la esmeraldeña, así como ayuda con clases de canto.

Alejandra Jaramillo Recibe apoyo desde Ecuador, y reconocidas cantantes le envían las mejores vibras y ayuda. (Captura de pantalla)

Teletón USA 2025: Un evento benéfico con causa

La Teletón USA 2025 se realizará el próximo sábado 22 de marzo, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a niños con discapacidad. El evento contará con la participación de diversas personalidades y artistas, quienes se unirán para apoyar esta noble causa.