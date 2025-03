MasterChef Celebrity Ecuador: Karol Noboa se va por un diente de ajo entero

La comunicadora Karol Noboa se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador y de esa manera quedó conformado el top 5 del reality: Shany Nadan, Damián Bernal ‘El Champ’, Natalia Regge, Alex Vizuete y María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero.

PUBLICIDAD

Noboa cometió varios errores

Primero falló con unos domplins rellenos de pescado sierra, previamente curado. Aunque estaban buenos de sabor, según el jurado, habían unos que tenían exceso de masa. Ese error no le permitió subir al balcón con su entrada.

Luego se enfrentó a la segunda parte del reto de eliminación en la que en poco tiempo debía hacer un plato fuerte. ‘Amor,’ le nombró al platillo el cual consistía de berenjenas tatemadas y albóndigas, pero estaban secas.

Cómo si no fuera suficiente, el chef Jorge Rausch le preguntó si era un plato fuerte. Mientras que Irene González le comentó que las berenjenas estaban amargas. Y como guinda del pastel, Carolina Sánchez descubrió un diente de ajo entero. Una falta imperdonable.

Polémica con ‘La Flaca’

Fue justamente porque la comunicadora se molestó con ‘La Flaca’ ya que utilizó en su contra la desventaja de la caja misteriosa.

El castigo era que ningún chef probara el platillo de Karol, quien en su defensa dijo que es un “ser humano” y que tiene “derecho a reaccionar”.

“No soy grosera ni patana. Sí hay bromas, pero me molesté por el hecho que haya sido a mí. No me lo esperaba de ‘La Flaca’. Sentí un bajón”, explicó Karol a Erika Vélez.

PUBLICIDAD

En cambio, ‘La Falca’ le indicó que a ella no le agrada que le saquen las cosas en cara. Incluso, hasta Natalia Regge salió regañada ya que ella quiso defenderle a Guerrero por la forma en que Noboa le habló.