MasterChef Celebrity Ecuador: Erika Vélez responde a críticas por supuesto favoritismo hacia Álex Vizuete

La reciente eliminación de Karol Noboa en MasterChef Celebrity Ecuador ha desatado una ola de críticas hacia el jurado, especialmente por un supuesto favoritismo hacia Álex Vizuete.

Erika Vélez responde a críticas

Ante la polémica, Erika Vélez, presentadora del programa en tendencia de Ecuador ha respondido enfáticamente a las acusaciones, defendiendo su imparcialidad y el respeto por todos los participantes.

“A mí no me pagan más o menos porque gane un participante u otro, me encariño siempre, veo cómo la luchan, cómo se sacrifican y se la juegan toda, dejando a sus familias, trabajos, comodidades y demás para darlo todo en una competencia, que es solo eso una competencia”, afirmó la presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador.

Polémica eliminación de Karol Noboa y críticas al jurado

El capítulo de eliminación generó controversia debido a la permanencia de Álex Vizuete, a pesar de las críticas a su plato, una entrada con pescado sierra y puré de pistacho.

Los internautas consideraron injusta la eliminación de Karol Noboa, cuestionando las habilidades culinarias de Vizuete y su permanencia en la competencia.

Debate en redes sociales y acusaciones de favoritismo

La decisión del jurado provocó un intenso debate en redes sociales, con usuarios acusando a los jueces de favorecer a Vizuete. Algunos incluso sugirieron que la producción le proporciona información sobre los próximos retos.

MasterChef Celebrity Ecuador

