¿Cuánto sabes sobre Timothée Chalamet? Pon a prueba tus conocimietos con este quiz...

Con su reciente nominación al Oscar como Mejor Actor, el legado de Timothée Chalamet en Hollywood continúa creciendo. También ha capturado la atención del mundo de la moda y la cultura pop.

Nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York. Su madre, Nicole Flender, fue bailarina de Broadway, mientras que su padre, Marc Chalamet, es periodista y también trabaja para la UNICEF. ¿Cuánto sabes sobre su vida y su trayectoria?

1. ¿Qué signo zodiacal es Timothée Chalamet?

a) Sagitario

b) Capricornio

c) Acuario

2. ¿Cuál es su segundo nombre?

a) Alan

b) Albert

c) Hal

3. Serie en la que hizo su debut en televisión:

a) CSI

b) La ley y el orden

c) Los Soprano

4. Año en el que debutó en el cine, con la película ‘Hombres, mujeres y niños’:

a) 2014

b) 2015

c) 2016

5. Ese mismo año también participó en una de estas películas:

a) Interestelar

b) El justiciero

c) El gran hotel Budapest

6. Actor que lo inspiró a incursionar en la actuación:

a) Ben Affleck

b) Leonardo DiCaprio

c) Heath Ledger

7. Personaje que interpretó en la película ‘Llámame por tu nombre’, por el cual recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor:

a) Elliot

b) Elio

c) Elías

8. Es embajador de esta fragancia:

a) Bleu, de Chanel

b) Acqua Di Gio, de Armani

c) Dylan Blue, de Versace

9. ¿Qué personaje interpretó en la película ‘Siempre serás mi hijo’, que aborda la temática de las adicciones?

a) David

b) Spencer

c) Nic

10. De niño soñaba con incursionar profesionalmente en este deporte:

a) Fútbol

b) Tenis

c) Gold

11. Película por la cual obtuvo, en 2025, una segunda nominación a un Oscar, también como Mejor Actor:

a) El aprendiz

b) El brutalista

c) Un completo desconocido

12. Es fanático del hip-hop y, en su adolescencia, grabó un video de rap bajo el nombre:

a) Lil’ Tim

b) Lil’ Timmy Tim

c) Lil’ Timmy

Respuestas:

1 b / 2 c / 3 b / 4 a / 5 a / 6 c / 7 b / 8 a / 9 c / 10 a / 11 c / 12 b

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Has escuchado hablar de Timothée Chalamet?

5-8 Intermedio: Buen trabajo, aunque no parece ser tu actor favorito.

9-12 Avanzado: Definitivamente eres fan de este actor, y seguirás de cerca su carrera durante muchos años más.