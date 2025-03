Estilista de famosos tuvo una operación y los médicos le descubrieron cáncer de estómago

Silvia Galván, la afamada estilista de celebridades en México, fue ingresada de urgencia al hospital hace diez días debido a intensas molestias en el estómago que requirieron una operación. Ericka y Jessica, sus hijas, fueron las encargadas de compartir la noticia mediante un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de su madre.

El anuncio sorprendió cuando, dentro del mismo reporte, se informó que, después del procedimiento, se le detectó un cáncer a la estilista, sin proporcionar más información sobre el diagnóstico. También expresaron su gratitud por las muestras de apoyo recibidas de fans y compañeros.

“Agradecemos el interés y todos los mensajes tan lindos preguntando por la salud de nuestra mamá Silvia Galván. Ella pasó por una emergencia que necesitó una operación delicada, durante la cual se detectó un cáncer. Actualmente, está en proceso de recuperación. Estos han sido los días más difíciles para nosotros, ya que ella es la persona que más queremos. Estos procesos toman tiempo, les pedimos paciencia y comprensión hasta que tengamos la oportunidad de compartir más detalles.”

Silvia Galván

Aunque las hijas de la estilista no proporcionaron información adicional sobre el estado de salud de Galván, no titubearon al calificar a la célebre como una mujer fuerte que podrá superar las dificultades:

“Estamos profundamente agradecidos por sus oraciones y buenos deseos. Ella es una persona con mucha fe, una mujer fuerte que ha peleado siempre, por lo que mantenemos la esperanza de que, con la ayuda de Dios, logrará recuperarse. Les informaremos tan pronto como tengamos un diagnóstico más preciso. Muchas gracias por todos sus mensajes, de todo corazón, gracias por tener tanto cariño hacia ella.”

Silvia Galván cursa con cáncer de estómago en etapa terminal

Aunque Jessica y Ericka no habían revelado qué tipo de cáncer se había detectado en Silvia, el médico a cargo de la cirugía de emergencia que se le realizó, comunicó a ABC Noticias que la estilista fue diagnosticada con cáncer de estómago en fase terminal, ofreciéndole un pronóstico de vida de apenas unos meses.

“Silvia desconocía que padecía cáncer. La enfermedad se presentó de manera compleja y ella no estaba al tanto. Yo fui quien la trató, lo descubrimos y realizamos la operación. Con esta clase de cáncer no hay un plazo preciso, pero estimamos que su vida podría prolongarse entre seis y doce meses, aunque no es algo seguro.”

Galván fue ingresada en el hospital a causa de intensos dolores en el estómago provocados por una perforación en esa área, resultado del cáncer. La intervención quirúrgica salió bien y ha contribuido a estabilizar a la famosa.

¿Qué es el cáncer de estómago?

Según la página oficial del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NIH), el cáncer de estómago, conocido igualmente como cáncer gástrico o estomacal, se desarrolla en las células que recubren el estómago. Este órgano, localizado en el lado izquierdo de la parte superior del abdomen, cumple un papel en la digestión de alimentos.

Entre los indicios se incluyen algunos que pueden ser fácilmente confundidos con otras enfermedades, y a menudo, el cáncer de estómago no se identifica en sus fases iniciales. No obstante, existen ciertos signos de advertencia:

Si el cáncer gástrico en su fase inicial muestra señales, generalmente se manifiestan de la siguiente manera:

Dificultad digestiva o molestias en el estómago.

Sensación de pesadez tras ingerir alimentos.

Sensación leve de malestar estomacal.

Disminución del interés por la comida.

“Ardor de estómago.”

El cáncer de estómago en una fase avanzada (cuando se ha propagado desde el estómago a otras áreas del cuerpo) podría presentar los síntomas ya mencionados, junto con los siguientes: