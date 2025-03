“Vienen cambios radicales”: la inquietante profecía de Mhoni Vidente que preocupa a las redes sociales

La condición médica del papa Francisco ha causado inquietud a nivel global, convirtiéndose en uno de los asuntos más discutidos en los medios de comunicación internacionales y en las plataformas de redes sociales en las semanas recientes.

Ese tema en particular ha sido igualmente uno de los puntos más abordados por Mhoni Vidente, la famosa astróloga cubana.

La predicción de Mhoni Vidente que alarma a las redes

En ese momento, aunque desde el Vaticano se ha comunicado que el Papa ha estado mejorando paulatinamente, la vidente aseguró que habrá transformaciones drásticas en la Santa Sede.

Papa Francisco Papa Francisco (Vatican Pool/Getty Images)

“Vienen cambios radicales en cuestiones del Vaticano. El papa ha experimentado una mejoría en su salud, sin embargo, tiene dificultades para hablar. Alguien ha divulgado desde el Vaticano una oración del papa, pero no está en buen estado... No deberían seguir haciéndolo trabajar, no lo fuercen”, comentó.

Es importante destacar que, recientemente, la astróloga afirmó que el próximo Papa “sería de nacionalidad mexicana o italiana.”

“Se anticipa su renuncia y que entregará una misiva permitiendo a otro asumir el rol de Papa. Parece que el siguiente Papa será de origen italiano o mexicano“, declaró Mhoni Vidente.