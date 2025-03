Christian Nodal desea tener más hijos y su elección para ello es Ángela Aguilar

El sonorense Christian Nodal continúa siendo un tema de conversación después de confirmar su romance con Ángela Aguilar, apenas unas pocas semanas tras anunciar su separación de la artista urbana Cazzu. Esto ha provocado que el público mantenga su atención en cada movimiento de la estrella.

Sin lugar a dudas, ha sido una de las parejas más comentadas en el ámbito musical, debido a cómo se inició el romance, lo cual generó el rechazo del público mexicano, aunque también ganó notoriedad a nivel internacional.

Las continuas críticas dirigidas al nativo de Sonora lo llevaron a cancelar un espectáculo en Argentina, apenas unos meses tras haberse unido en matrimonio con la más joven de la Dinastía Aguilar. Cabe mencionar que este fue también el país de residencia de Cazzu y su hija Inti, resultado de una relación pasada.

Christian Nodal Las señales de incomodidad de Nodal en entrevistas alimentan rumores sobre una ruptura con Ángela. (Youtube)

Christian Nodal fue a terapia por el acoso

Nodal y Aguilar han enfrentado dificultades al manejar las críticas, especialmente en sus redes sociales oficiales, donde los comentarios están actualmente limitados. En una conversación con Venga la Alegría, el cantante de “No somos ni seremos” reveló que acudió a terapia para evitar que los comentarios le impactaran negativamente.

“La verdad es que dejo que las cosas me afecten hasta un punto específico y también según el nivel de gravedad o autenticidad que tengan. Además, fue bastante ayuda psicológica, pienso que se trata de eso. Cada vez que me irrito, ellos consiguen lo que buscan, y entonces decidí: ‘dejaré de participar en ese juego’.”

El artista originario de Sonora hasta ahora ha optado por no compartir su perspectiva sobre lo ocurrido, eligiendo en su lugar la discreción y centrando su atención en el momento actual:

“Considero que lo fundamental es estar firmemente anclado en tu realidad. He comprendido la importancia de aprovechar mi energía y vivir plenamente el ahora, especialmente en lo referente a la privacidad."

Nodal quiere más hijos, pero con Ángela Aguilar

En sus recientes actuaciones en la Ciudad de México, Christian ha desvelado aspectos que no conocíamos acerca del cantante originario de Sonora, incluyendo su anhelo de ampliar su familia. Durante una entrevista con Mariano Osorio, el representante de la música regional mexicana manifestó su intención de tener más hijos, además de Inti, quien también es hija de Cazzu:

“Deseo tener, considero que a lo mucho cuatro, incluyendo a mi hija (Inti). Es una buena cantidad, ¿verdad?”

A pesar de la polémica, Nodal insinuó que ya no desea encontrar a otra persona, y que está contento con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

