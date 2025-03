“Así de bien están”: el acto de Christian Nodal que podría intensificar los conflictos con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar han destacado como una de las parejas más controvertidas en el mundo del espectáculo mexicano. Durante su tiempo juntos, su noviazgo ha estado vinculado a numerosas controversias y una incesante atención mediática que los acompaña. A pesar de que ellos afirman ser una pareja sólida, los seguidores no han dejado escapar indicios que podrían sugerir que existen “problemas en el paraíso”.

PUBLICIDAD

Christian Nodal delataría que no está bien con Ángela Aguilar

Hace poco, una acción de Nodal mientras estaba en el programa Hoy ha suscitado preocupaciones acerca de una posible crisis en su matrimonio, puesto que varios especulan que los conflictos en su relación podrían ser más inminentes de lo que pensamos.

En el transcurso de la charla, Nodal se refirió a su próximo espectáculo en la Plaza de Toros La México, anticipando que habrá diversos invitados especiales. Al respecto, Andrea Escalona no perdió la oportunidad de preguntarle si Ángela Aguilar formaría parte de ellos. La contestación del artista fue concisa pero sugerente: “No sé, tienen que ir a ver”, contestó con una risa incómoda, creando un ambiente de tensión.

La tensión aumentó cuando Escalona continuó presionando, insinuando que la actuación de Ángela sería un instante memorable para los seguidores. No obstante, Nodal no brindó información adicional, y de inmediato las presentadoras optaron por debatir sobre otro asunto.

Aunque Christian Nodal trató de conservar la tranquilidad, la atención se dirigió hacia la expresión de incomodidad que podría indicar la separación entre él y Ángela.

Christian Nodal Christian Nodal evita confirmar si Ángela Aguilar estará en su concierto y su respuesta genera dudas (TikTok)

Todas las señales que reforzarían una crisis entre Nodal y Ángela

Sin embargo, las señales no se detuvieron ahí. En plataformas sociales, una fotografía compartida en enero de 2025, donde Nodal aparece junto a su esposa en una fiesta de Año Nuevo, mostró un gesto que para muchos resultó ser una evidente señal de aflicción. En la imagen, el rostro de Nodal se veía distante, sin mostrar cercanía física con Ángela, lo que provocó las sospechas de que la relación podría no ser tan fuerte como aparenta. Los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer: “Tiene más cara de sufrimiento en silencio que de felicidad”, “Se siente la mala vibra, ambiente tenso”.

Ángela Aguilar y familia. Instagram: @angela_aguilar_

A pesar de los rumores, la pareja trató de apaciguarlos con una imagen posterior en la que se les veía juntos y contentos, dando la impresión de que todo estaba bien entre ellos. No obstante, las conjeturas continuaron siendo impulsadas por las apariciones públicas y los gestos de ambos.

PUBLICIDAD

Las discrepancias también se hicieron evidentes con la falta de Nodal en la ceremonia de Premio lo Nuestro, a la que Ángela acudió sin compañía.

Ángela Aguilar Getty Images (Getty Images)

A pesar de que algunos propusieron que Nodal podría haber esquivado el encuentro con su antigua prometida, Belinda, hubo quienes interpretaron esto como una señal obvia de que la relación podría estar enfrentando un período complicado.

La actitud de Ángela Aguilar durante un concierto posterior en Campeche exacerbó aún más la situación. Durante su actuación, hizo referencia a los “mentirosos” y sugirió que algunos podrían caer en el error de creer en promesas engañosas. Al decir: “No tiene la culpa el que promete, sino el güey que le cree y le cree. Así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta dirigida a su esposo.

A pesar de todo lo mencionado, Christian Nodal ha continuado firme en su enfoque, eligiendo concentrarse en su trayectoria profesional y en su público. ¿Será que realmente están tan bien como afirman o es simplemente una apariencia para impedir más críticas en su contra?