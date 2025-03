Todo lo que dijo Cara Rodríguez sobre Beele: Complicaciones de salud, infidelidades y divorcio

La relación entre Camila Rodríguez, conocida como ‘Cara’, y el cantante urbano Beele ha llegado a su fin, marcada por acusaciones de infidelidad y maltrato. En una extensa entrevista de tres horas en el podcast Un tal Fredo, Cara reveló detalles impactantes sobre su matrimonio con Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beele.

Cara Rodríguez y Beele

Una historia de amor y trabajo en equipo

Camila y Beele se conocieron en la universidad, donde ella estudiaba comunicación social. Su relación floreció, y Cara se convirtió en un pilar fundamental en la carrera de Beele, no solo como su esposa, sino también como su mánager y corista. Juntos, construyeron el camino hacia el éxito del cantante en la escena de la música urbana.

Cara Rodríguez y Beele

“En un momento empecé a hacer los coros de las canciones, y estaba feliz, aun cuando no era la artista principal… todo el mundo me decía que por qué yo no cantaba (como solista), y en ese momento yo decía que no, porque es el momento de él”, compartió Cara en la entrevista.

Desmoronamiento: infidelidad, despidos y falta de apoyo

Tras el nacimiento de su segundo hijo, la relación comenzó a deteriorarse. Cara reveló que fue reemplazada como mánager y se le negó la oportunidad de seguir contribuyendo creativamente a la carrera de Beele. Además, relató que durante su embarazo y parto, enfrentó graves complicaciones de salud y sintió una falta de apoyo por parte de su entonces pareja.

“Yo acababa de tener un bebé, casi me muero, las especificaciones eran claras… Una fiesta en el estudio y le escribí: ‘me sacas a toda esa gente, o subo y los saco’, me cogió un dolor en todo el cuerpo, yo necesitaba a mi pareja ahí con su hijo”, dijo la creadora de contenido.

Cara Rodríguez y Beele

La situación se agravó aún más cuando Cara descubrió la infidelidad de Beele con la modelo Isabella Ladera, quien ahora es su pareja. Estas revelaciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, con opiniones divididas sobre el tema.

Un llamado a la reflexión: empoderamiento

A pesar de las dificultades, Cara expresó gratitud por el tiempo compartido con Beele, pero también hizo un llamado a la reflexión sobre el papel de las mujeres en las relaciones y la importancia de no sacrificar los sueños personales por apoyar a otros.

“Los dos trabajamos, los dos manteníamos la casa, no como dicen por ahí que ellos trabajaban y yo paseaba, no era así… yo me hacía cargo de la mayoría de cosas, yo sabía de gira con él a todo lado porque yo estaba trabajando”, afirmó Cara.

La historia de Cara y Beele es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchas mujeres en la industria musical y en las relaciones personales. Sus revelaciones han abierto un debate sobre la importancia del respeto, la igualdad y el apoyo mutuo en las relaciones.