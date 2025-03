Shakira: el pésimo acto que tuvo Piqué con sus hijos

(Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Un nuevo malentendido ha salido a luz respecto a la responsabilidad de padre del exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. El español no habría pagado un tutor para sus hijos mientras Shakira estaba de gira en América Latina.

¿Qué hizo Piqué?

Según se dio a conocer, Piqué debía cuidar a Milan y Sasha mientras la colombiana estaba cumpliendo su gira. Ese era parte del acuerdo que habían llegado.

No obstante, días después el exfutbolista español habría cambiado la jugada asegurando que no tenía el tiempo para hacerlo, motivo por el cual la colombiana no tuvo de otra más que llevarlos a su gira.

Ya en su paso por múltiples países de Latinoamérica, Shaki se inclinó por contratar un tutor lo cual no gustó la idea al campeón del mundo. Por ende, no brindó una ayuda económica para pagar a una persona que cuide a Sasha y Milan.

Lo que es un hecho es que, según el periodista Jordi Martín, una de las razones por las que la colombiana tuvo que cancelar algunos de sus primeros conciertos derivó de una discusión con el español, precisamente, por el cuidado de sus hijos, situación que le causó un malestar físico a la cantante.

Una ruptura que sacudió el mundo

Con el paso del tiempo se confirmó la infidelidad de Gerard Piqué y toda la situación se convirtió en tema de debate. Especialmente cuando el español confirmó su nueva relación con una joven de 23 años, Clara Chía, quien también ganó defensores. Mientras tanto, Shakira daba de qué hablar con sus canciones cada vez más directas.