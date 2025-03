¡Lo pagó caro! Amante del ‘Loco’ Baldeón le terminó por contenido en OnlyFans

A inicios de febrero el periodista deportivo Luis Miguel Baldeón informó que abrió su perfil de OnlyFans. El mismo contó con el apoyo de Sofía Caiche, además de insinuar colaboraciones con un centro de tolerancia.

Su actuar ha generado posiciones divididas, incluso llevándole a costar su vinculo sentimental con su amante. En un reciente podcast con el exalcalde Jorge Yunda, el ‘Loco’ comentó que se terminó todo con su pareja.

“Terminé con mi amante. Un romance de largo aliento. Me escribió por WhatsApp, como todos los días”, resaltó.

Baldeón señaló el mensaje que recibió: “Mi nieta está trompuda. No quiere saber nada de ti. En esas condiciones, lo mejor es terminar con esto”, fue el escrito que recibió.

“No a esa edad ya no duele. Porque a esta edad ya no te enamoras”, sentenció a los presentes sobre el sentir de su ruptura.

¿Le preocupan las criticas?

“Me tiene sin cuidado la posteridad. No me interesa. No me importa lo que diga mi hijo, lo que diga la mamá de mi hijo. Vido mi vida, me queda poco. Disfruto lo que hago. Disfruto lo que hago, a parte que me genera dinero”, relató.