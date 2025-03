MasterChef Celebrity Ecuador: Con este mensaje, Mar Rendón se despidió del programa

La cantante Mar Rendón fue eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador por un corviche con “falta de complejidad y ‘punch’”, según Jorge Rausch, lo que la dejó fuera de la competencia.

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, Mar agradeció la oportunidad de participar en el programa y compartió su entusiasmo por lo que está por venir.

Mar Rendón se despidió de MasterChef Celebrity Ecuador

“Los que me siguen desde hace un tiempo saben que MasterChef siempre estuvo en mi bucket list aunque logré treparme al vuelo a este maravilloso proyecto, no me pude preparar. andaba entre Legally Blonde en Guayaquil, Generaciones Tour en México y tres días después ya en Bogotá cocinando en cada eliminación sentía auténticamente que me iba, así que haber llegado al top 7 hoy se siente como un triple triunfo"

“LOJAMOS, y no estén tristes que viene musiquita nueva MUY pronto...”, escribió Mar Rendón en su publicación, acompañada de varias fotografías de su paso por el programa.

Sus compañeros de MasterChef Celebrity Ecuador no tardaron en expresar su cariño y admiración.

“Mar, qué honor haberte conocido y compartido contigo en esta aventura. Eres de esas personas que dejan huella, con un corazón noble y un talento maravilloso. Te voy a extrañar muchísimo en la cocina.”, comentó Flaca Guerrero.

Erika Vélez también se sumó a los mensajes de apoyo: “Mi niña hermosa, como no amarte, admirarte y creer en ti, tienes todo el talento, capacidad, actitud, pasión, determinación, creatividad y muchas cosas más, que no sólo te vuelven en la artista tan grande que eres, si no en ese ser de luz que ilumina todo a su alrededor, te quiero mi marciana favorita”.

Con este emotivo mensaje, Mar Rendón cierra un capítulo en su vida y se prepara para nuevos desafíos, prometiendo a sus fans que la música seguirá siendo su principal motor.