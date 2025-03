Actriz de Harry Potter abre cuenta de OnlyFans, el tipo de videos que hará con su cabello

Estar presente en una de las grandes franquicias del cine (Harry Potter) no te asegura una garantía económica con la puedas mantenerte por el resto de tu vida, más aún si gozabas de un papel secundario. Es el caso de Jessie Cave que ha incursionado en OnlyFans.

¿Creará contenido para adultos en OnlyFans?

La fémina, en un podcast, dejó claro que creará contenido donde responde al fetiche de los sonidos del cabello. Agregó que descarta el realizar videos sexuales o para adultos.

Su participación en el mundo de OnlyFans es una entrada de dinero más, una que, considerando los números de este sitio, podría ser mayor a su profesión principal.

Pese a este anuncio, Cave no estará lejana al mundo del cine donde ha anunciado su papel en The Things with Feathers, además de una preproducción de una película de animación conocida como The Potters.

¿Qué se sabe de la actriz de Harry Potter?

La mujer de 37 años necesita el dinero para pagar deudas y financiar la remodelación de su casa, lo cual no fue pasado por alto en el caso de sus seguidores. Para la artista, el sonido del cabello y movimiento del mismo responde a un nicho que ella ha detectado.

Este proyecto tendrá una duración de un año y su principal objetivo es recaudar fondos para hacer su casa “más segura”, incluyendo la colocación de un nuevo papel tapiz y la renovación del techo, entre otras refacciones.