El origen de la foto de la ‘crush’ de Hi5; la historia de Mónica Murillo

El nombre de Mónica Murillo ha vuelto a aparecer en redes sociales después que se anunciara la Marcha Emo 2025. La ahora creadora de contenido fue la ‘primera influencer mexicana’ o también ‘crush’ de Hi5.

Mónica Murillo, la crush de Hi5 (@monicamurilloo)

Su fotografía apareció en múltiples cuentas de Facebook, además de otras redes sociales donde cautivaba por su estilo, aunque ella nunca se catalogó como emo.

¿Era emo?

“Jamás fui emo, siempre he sido como muy girly, pero era la moda en esa época. Solamente fue el look y ya, adecuarlo como que a mi estilo, esa fue la diferencia”, resaltó en pasadas declaraciones para el programa La Caminera EXA.

Han pasado 16 años de su viralización accidental, ya que su maquillaje fue replicado en varias ocasiones y mucha gente llegó a creer que estaba interactuando con la cuenta oficial peor no eran más que cuentas fake.

Origen de su fotografía

El año pasado Mónica Murillo fue entrevistada por Gusgri y reveló que las fotos de su perfil en Metroflog ni siquiera fueron tomadas con su celular, pues pidió prestado el teléfono de una de sus amigas. Una vez que se viralizaron, la gente comenzó a reconocerla incluso fuera de la pantalla, por lo que se sintió mal.

“Fue una época que me impactó, me daba pena que me vieran. Fue una etapa difícil para mí, porque sí me hicieron mucho bullying. Muchas veces, en la calle me preguntaban si era Mónica Murillo y me empezaban a hacer preguntas. A veces llegaba llorando a mi casa y no quería salir, sentía mucho la presión de que la gente hablara de mí”, dijo